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Тристан и Нюра уже бордствуют. В Минском зоопарке проснулись медведи

26 февраля 2021 14:44
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Новости Беларуси. Весна совсем близко. Белорусские метеопредсказатели из Минского зоопарка – медведи Тристан и Нюра – вышли из спячки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тристан и Нюра уже бордствуют. В Минском зоопарке проснулись медведи-1

Несколько солнечных дней с плюсовой температурой – и косолапые возвращаются к полноценной жизни. Этой суровой зимой они были погружены в глубокий и крепкий сон. Годом ранее медведица вовсе не впадала в спячку, а медведь Тристан вышел из полудремы 18 февраля.

# Зоопарк # общество # Фотофакт

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