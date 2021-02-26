Тристан и Нюра уже бордствуют. В Минском зоопарке проснулись медведи

Новости Беларуси. Весна совсем близко. Белорусские метеопредсказатели из Минского зоопарка – медведи Тристан и Нюра – вышли из спячки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько солнечных дней с плюсовой температурой – и косолапые возвращаются к полноценной жизни. Этой суровой зимой они были погружены в глубокий и крепкий сон. Годом ранее медведица вовсе не впадала в спячку, а медведь Тристан вышел из полудремы 18 февраля.