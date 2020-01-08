«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают дарить сказку самым маленьким. «Три желания» исполнили для особенных детей. К общему марафону добра присоединились актеры одного из гомельских театров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительный показ спектакля в этот раз организовали для детей с особенностями развития. Ребята не только окунулись в сказку, но и получили заряд положительных эмоций.