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«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ

08 января 2020 08:20
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают дарить сказку самым маленьким. «Три желания» исполнили для особенных детей. К общему марафону добра присоединились актеры одного из гомельских театров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительный показ спектакля в этот раз организовали для детей с особенностями развития. Ребята не только окунулись в сказку, но и получили заряд положительных эмоций.

«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ -1
«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ -2

Татьяна Романова, жительница Гомеля:
Мне понравились герои. Добрые. Хорошие.

«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ -4

Дмитрий Попченко, актер театра:
Каждый спектакль ответственный. Не имеет значения, перед какой публикой выступаешь.

«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ -6

Сергей Артеменко, актер театра:
Конечно, здесь особый отклик, такой радостный, особое настроение после этого всегда. Не знаю, как это работает, но с позитивным настроением выходишь после этого спектакля всегда.

Начинать год с благотворительного спектакля для актеров давняя традиция. Ждут этой встречи и юные зрители.

«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ -8
«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ -9
«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ -10
# Благотворительная акция

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