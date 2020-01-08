«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают дарить сказку самым маленьким. «Три желания» исполнили для особенных детей. К общему марафону добра присоединились актеры одного из гомельских театров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благотворительный показ спектакля в этот раз организовали для детей с особенностями развития. Ребята не только окунулись в сказку, но и получили заряд положительных эмоций.
Татьяна Романова, жительница Гомеля:
Мне понравились герои. Добрые. Хорошие.
Дмитрий Попченко, актер театра:
Каждый спектакль ответственный. Не имеет значения, перед какой публикой выступаешь.
Сергей Артеменко, актер театра:
Конечно, здесь особый отклик, такой радостный, особое настроение после этого всегда. Не знаю, как это работает, но с позитивным настроением выходишь после этого спектакля всегда.
Начинать год с благотворительного спектакля для актеров давняя традиция. Ждут этой встречи и юные зрители.