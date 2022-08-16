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Белорусские пограничники спасли жизнь гражданину Литвы. У мужчины случился эпилептический приступ

16 августа 2022 07:33
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Новости Беларуси. Сморгонские пограничники спасли жизнь гражданину Литвы. Инцидент произошел 15 августа в пункте пропуска Каменный Лог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранец выезжал из Беларуси на автобусе Минск-Вильнюс. После прохождения паспортного контроля 36-летний мужчина вышел из зала оформления на улицу, где у него случился эпилептический приступ. Очевидцем происшествия стал заместитель начальника смены, который не растерялся и своевременно оказал неотложную помощь пострадавшему.

Белорусские пограничники спасли жизнь гражданину Литвы. У мужчины случился эпилептический приступ-1

В пункт пропуска была вызвана бригада скорой помощи. После осмотра медиками литовец смог самостоятельно продолжить поездку.

# Спасение # общество # Фотофакт

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