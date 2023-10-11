«Рады, что нас приглашают». В Минском городском дворце культуры прошёл концерт «Свет материнской любви»
Новости Беларуси. В Минском городском дворце культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зале собрались более 100 человек. Это многодетные мамы, руководство администрации Ленинского района, представители общественных организаций и объединений.
Для гостей подготовили насыщенную концертную программу. Со сцены звучали трогательные песни, танцы и теплые слова поздравлений для мам.
Галина Черник, заместитель главы администрации Ленинского района:
В Минском районе 1 876 семей, в которых воспитываются более трех детей. Из них есть даже две семьи, в которых воспитываются восемь несовершеннолетних детей. На праздник мы пригласили многодетных мам, мам, которые являются сотрудниками предприятий Ленинского района города Минска, ветеранов, которые, естественно, являются не только мамами, но и бабушками наших деток.
Татьяна Концевенко, председатель Ленинской районной ветеранской организации:
У меня два сына, пятеро внуков. Поэтому этот праздник ежегодно мы отмечаем и очень рады, что нас приглашают, что проводят такие мероприятия, не только город, но и каждый район в отдельности.
В зале работала тематическая выставка. Свои работы представили воспитанники студии изобразительного искусства Минского городского дворца культуры.