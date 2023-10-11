«Рады, что нас приглашают». В Минском городском дворце культуры прошёл концерт «Свет материнской любви»

Новости Беларуси. В Минском городском дворце культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зале собрались более 100 человек. Это многодетные мамы, руководство администрации Ленинского района, представители общественных организаций и объединений.

Для гостей подготовили насыщенную концертную программу. Со сцены звучали трогательные песни, танцы и теплые слова поздравлений для мам.