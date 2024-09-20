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Число беженцев в ФРГ достигло рекорда за последние 70 лет

20 сентября 2024 19:47
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Германия бьет новые рекорды, но первенство в подобных рейтингах только создает проблемы действующей власти. Число беженцев в ФРГ достигло максимума за последние 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число беженцев в ФРГ достигло рекорда за последние 70 лет-2

Сюда приехали почти 3,5 миллиона человек из других стран. В основном это граждане Украины. Их в Германии почти 2 миллиона. Беженцы стали серьезной обузой для страны. Ряд федеральных земель уже отказался от их содержания. Тревогу бьют на самом верху. Власти призывают украинцев идти работать, увеличивают присутствие полицейских на улицах в целях безопасности – поскольку среди приезжих немало и радикально настроенных граждан – и усиливают контроль на сухопутных границах. Это решение Берлина раскритиковали его союзники и соседи. На въезде скопились километровые пробки. Тем не менее Германия не намерена отказываться от своих планов. Контроль на границах будет действовать шесть месяцев, после чего может быть продлен.

# Международная политика

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