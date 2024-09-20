Число беженцев в ФРГ достигло рекорда за последние 70 лет

Сюда приехали почти 3,5 миллиона человек из других стран. В основном это граждане Украины. Их в Германии почти 2 миллиона. Беженцы стали серьезной обузой для страны. Ряд федеральных земель уже отказался от их содержания. Тревогу бьют на самом верху. Власти призывают украинцев идти работать, увеличивают присутствие полицейских на улицах в целях безопасности – поскольку среди приезжих немало и радикально настроенных граждан – и усиливают контроль на сухопутных границах. Это решение Берлина раскритиковали его союзники и соседи. На въезде скопились километровые пробки. Тем не менее Германия не намерена отказываться от своих планов. Контроль на границах будет действовать шесть месяцев, после чего может быть продлен.