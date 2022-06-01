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Бесконтактно измерить внутриглазное давление. Как помогут новые приборы детским офтальмологам в Могилёве?

01 июня 2022 19:50
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Новости Беларуси. Здоровье детей – приоритет социальной политики государства. В День защиты детей свой адрес сменила детская поликлиника № 1 Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медучреждение переехало в новое здание, ее площадь увеличилась в пять раз, а в кабинетах уже готово к работе самое современное оборудование.

Три этажа, два крыла. Детская поликлиника в Могилеве переехала в новое здание. Читать здесь.

Бесконтактно измерить внутриглазное давление. Как помогут новые приборы детским офтальмологам в Могилёве?-1

Юлия Мычка, корреспондент:
Рассмотреть все плюсы нового рабочего места уже успели окулисты: в их кабинете появились новые помощники, которые позволяют более качественно обследовать детское зрение.

Бесконтактно измерить внутриглазное давление. Как помогут новые приборы детским офтальмологам в Могилёве?-4

Бесконтактно измерить внутриглазное давление. Как помогут новые приборы детским офтальмологам в Могилёве?-6

Уже 15 лет в детские глаза смотрит врач-окулист Дмитрий Карпатович. Последние годы очередь маленьких пациентов к нему на прием (спасибо гаджетам) заметно прирастает. И если на прежнем рабочем месте для диагностики и лечения приходилось ютиться в одном кабинете, то в новой поликлинике для работы офтальмолога отведены две комнаты, а современные приборы позволяют более оперативно и качественно подбирать очки или, к примеру, бесконтактно измерить внутриглазное давление.

Бесконтактно измерить внутриглазное давление. Как помогут новые приборы детским офтальмологам в Могилёве?-9

Дмитрий Карпатович, врач-офтальмолог Могилевской детской поликлиники № 1:
Мой рабочий процесс ускорится, потому что с помощью приборов я смогу более качественно делать свою работу. И быстро, что самое главное.

Дмитрий Пиневич: обращаем внимание на профилактику, на те элементы, где закладывается здоровье каждого. Подробнее.

# Учреждения здравоохранения # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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