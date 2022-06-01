Бесконтактно измерить внутриглазное давление. Как помогут новые приборы детским офтальмологам в Могилёве?

Новости Беларуси. Здоровье детей – приоритет социальной политики государства. В День защиты детей свой адрес сменила детская поликлиника № 1 Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медучреждение переехало в новое здание, ее площадь увеличилась в пять раз, а в кабинетах уже готово к работе самое современное оборудование. Три этажа, два крыла. Детская поликлиника в Могилеве переехала в новое здание. Читать здесь.

Юлия Мычка, корреспондент:

Рассмотреть все плюсы нового рабочего места уже успели окулисты: в их кабинете появились новые помощники, которые позволяют более качественно обследовать детское зрение.

Уже 15 лет в детские глаза смотрит врач-окулист Дмитрий Карпатович. Последние годы очередь маленьких пациентов к нему на прием (спасибо гаджетам) заметно прирастает. И если на прежнем рабочем месте для диагностики и лечения приходилось ютиться в одном кабинете, то в новой поликлинике для работы офтальмолога отведены две комнаты, а современные приборы позволяют более оперативно и качественно подбирать очки или, к примеру, бесконтактно измерить внутриглазное давление.