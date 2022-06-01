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Дмитрий Пиневич: обращаем внимание на профилактику, на те элементы, где закладывается здоровье каждого

01 июня 2022 19:45
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Новости Беларуси. Здоровье детей – приоритет социальной политики государства. В День защиты детей свой адрес сменила детская поликлиника № 1 Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медучреждение переехало в новое здание, ее площадь увеличилась в пять раз, а в кабинетах уже готово к работе самое современное оборудование.

Три этажа, два крыла. Детская поликлиника в Могилеве переехала в новое здание. Читать здесь.

Дмитрий Пиневич: обращаем внимание на профилактику, на те элементы, где закладывается здоровье каждого-1

В Беларуси здоровье людей – самый большой капитал страны и один из главных элементов социально-экономической политики. Забота о людях – это не только лечение, но и профилактика.

Дмитрий Пиневич: обращаем внимание на профилактику, на те элементы, где закладывается здоровье каждого-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Прежде всего обращаем внимание на профилактику, на те элементы, где закладываются основы здоровья всех и каждого. Мы видели очень много специализированных видов медицинской помощи, которые характерны для нашей системы здравоохранения, которая оказывается доступна на первичном звене. Мы видели очень много вопросов к профилактике. Правда, мы задерживались в кабинетах участковых педиатров и видели и расписание, и их объемный пласт работы по профилактике, чтобы наши детки болели меньше.

Быстро подобрать очки, измерить внутриглазное давление. Как помогут новые приборы детским офтальмологам в Могилеве? Подробнее.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Юлия Мычка # Фотофакт

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