Ратомка принимает чемпионат Беларуси по конкуру

Лучшие конкуристы страны и гости из России собрались в Ратомке, чтобы разыграть медали главного национального старта сезона – чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соискателей наград набралось много – более 200 пар. Причем соревнуются как уже мастеровитые спортсмены, так и подрастающее поколение. Разному уровню подготовки и разная высота барьеров. Максимальная составит 150 сантиметров. Богатый урожай собрала Александра Верабей. У девушки полный комплект. На разных маршрутах она завоевала золото, серебро и бронзу.