Ратомка принимает чемпионат Беларуси по конкуру

Соискателей наград набралось много – более 200 пар. Причем соревнуются как уже мастеровитые спортсмены, так и подрастающее поколение. Разному уровню подготовки и разная высота барьеров. Максимальная составит 150 сантиметров. Богатый урожай собрала Александра Верабей. У девушки полный комплект. На разных маршрутах она завоевала золото, серебро и бронзу.

Лучшие конкуристы страны и гости из России собрались в Ратомке, чтобы разыграть медали главного национального старта сезона – чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Верабей, призер республиканских соревнований по конкуру:

Я очень сильно довольна своим выступлением и своим боевым партнером. Я рада, что я могу участвовать в этом турнире. Турнир очень ответственный. Приехало очень много хороших всадников из других регионов, из другой страны. Надеюсь, такие соревнования будут проводиться как можно чаще.

Турнир завершится 21 сентября. Вход на трибуны свободный. Соревнования в Ратомке начинаются с 9 часов утра. Преодоление препятствий – это зрелищно и интересно.