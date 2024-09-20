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Ливан нанес удар более чем 130 ракетами по Израилю

20 сентября 2024 19:48
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Уровень напряженности растет на Ближнем Востоке. Ливан нанес удар по Израилю, выпустив свыше 130 ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливан нанес удар более чем 130 ракетами по Израилю -2

Целью были базы израильских войск, атака стала ответом на сегодняшний обстрел пригорода Бейрута. В результате него погибли 12 человек. Пострадали более 60-ти жителей. Такие сведения приводит ливанский Минздрав. Некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Со своей стороны армия Израиля сообщила, что нанесла точечный удар. В ходе которого добилась ключевой цели: ликвидации командира группировки «Хезболла». Всего обстрелам подверглись шесть районов на юге Ливана. 

Ливан нанес удар более чем 130 ракетами по Израилю -4

Уже несколько дней жители Ливана находятся в состоянии паники. Она вызвана недавними взрывами пейджеров, телефонов и других устройств связи. Теперь люди стараются отказаться от всей техники. Недоверие вызывают разного рода приборы. Напомним, что за два дня от детонаций приборов связи погибли более 35-ти человек, ранения получили около 4 тысяч жителей.

# Международная политика

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