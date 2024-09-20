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«Минчанка» одержала первую победу в Суперлиге

20 сентября 2024 20:05
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Успех 20 сентября сопутствовал «Минчанке». Она проводила выездной поединок в рамках Суперлиги и одержала победу над саратовским «Протоном», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» одержала первую победу в Суперлиге-1

Матч получился непродолжительным. Подопечные Ольги Пальчевской действовали первым номером. Их атаки были быстры и точны. Хозяйки площадки так и не сумели закрыть белорусок блоком. Счет по партиям – 25:20, 25:17 и 25:17 в пользу нашего чемпиона. Набранные очки стали первыми в текущем розыгрыше. После двух дуэлей у белорусок по одной удаче и неудаче. В следующий раз в деле «Минчанку» увидим 25 сентября. В соперницах будет «Уралочка». 

# Волейбол

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