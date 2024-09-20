«Минчанка» одержала первую победу в Суперлиге

Матч получился непродолжительным. Подопечные Ольги Пальчевской действовали первым номером. Их атаки были быстры и точны. Хозяйки площадки так и не сумели закрыть белорусок блоком. Счет по партиям – 25:20, 25:17 и 25:17 в пользу нашего чемпиона. Набранные очки стали первыми в текущем розыгрыше. После двух дуэлей у белорусок по одной удаче и неудаче. В следующий раз в деле «Минчанку» увидим 25 сентября. В соперницах будет «Уралочка».