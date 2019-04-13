Три человека на место. Волонтёры II Европейских игр рассказывают, почему решили ими стать

Новости Беларуси. Встречать гостей II Европейских игр будет колоссальное число волонтеров – 8 тысяч человек, самому старшему из них – 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знание языков, приветливость, общительность, стрессоустойчивость – лишь часть навыков и умений, необходимых для того, чтобы стать частью команды волонтеров.

Кристина Михновец, волонтер: Получить какие-то навыки общения с людьми других культур, улучшить знание иностранных языков, также научиться работать в команде и завести новые интересные знакомства.

Янина Горбачевская, волонтер:

Другая культура, другие люди. Хочется показать нашу страну, чем мы богаты, чем живем, что у нас есть интересного.

Свои заявки на участие все желающие подавали в течение года. Конкурс составил три человека на место. Так, из гомельского волонтерского движения «Доброе сердце» на Игры поедет 25 человек.

Рассказываем, как будут отбирать волонтёров ко II Европейским играм