Рассказываем, как будут отбирать волонтёров ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Летом 2019 они будут работать в аэропорту, гостиницах и ресторанах, на вокзалах и стадионах. В помощь участникам и гостям II Европейских игр будут отобраны 8 тысяч волонтёров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные требования – грамотная речь, знание иностранного языка, коммуникабельность и дисциплинированность. Кроме того, прежде чем стать частью масштабного спортивного проекта, всем им ещё предстоит пройти обучение по специально разработанной программе. Это должно повысить профессиональный уровень волонтёров.

Надежда Анисовец, менеджер по работе с волонтерами, культурными и образовательными программами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019»:

В системе регистрации уже больше 9 тысяч заявок. Притом, что необходимо 8, а у нас впереди ещё почти год. Сейчас в системе находятся заявки от иностранных волонтёров из 52 стран. Проявили желание, естественно, представители стран ближнего зарубежья, которым удобно и легко сюда доехать. У нас есть очень много заявок из Америки, это в основном спортивные университеты, Австралия, Мексика, экзотические страны.

Напомним, II Европейские игры Минск примет в 2019 году. Они пройдут с 21 по 30 июня на 12 спортивных площадках. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта.