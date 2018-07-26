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Рассказываем, как будут отбирать волонтёров ко II Европейским играм

26 июля 2018 07:15
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Новости Беларуси. Летом 2019 они будут работать в аэропорту, гостиницах и ресторанах, на вокзалах и стадионах. В помощь участникам и гостям II Европейских игр будут отобраны 8 тысяч волонтёров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассказываем, как будут отбирать волонтёров ко II Европейским играм-1

Главные требования – грамотная речь, знание иностранного языка, коммуникабельность и дисциплинированность. Кроме того, прежде чем стать частью масштабного спортивного проекта, всем им ещё предстоит пройти обучение по специально разработанной программе. Это должно повысить профессиональный уровень волонтёров.

Рассказываем, как будут отбирать волонтёров ко II Европейским играм-4

Надежда Анисовец, менеджер по работе с волонтерами, культурными и образовательными программами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019»:
В системе регистрации уже больше 9 тысяч заявок. Притом, что необходимо 8, а у нас впереди ещё почти год. Сейчас в системе находятся заявки от иностранных волонтёров из 52 стран. Проявили желание, естественно, представители стран ближнего зарубежья, которым удобно и легко сюда доехать. У нас есть очень много заявок из Америки, это в основном спортивные университеты, Австралия, Мексика, экзотические страны.

Рассказываем, как будут отбирать волонтёров ко II Европейским играм-7

Напомним, II Европейские игры Минск примет в 2019 году. Они пройдут с 21 по 30 июня на 12 спортивных площадках. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Рассказываем, как будут отбирать волонтёров ко II Европейским играм-10

Соревнования в 10 дисциплинах станут квалификационными к Олимпийским играм–2020 в Токио. Участники и болельщики игр смогут воспользоваться безвизовым въездом в нашу страну. Им будет достаточно предъявить аккредитацию или билет на состязания.

# Европейские игры # Надежда Анисовец # Фотофакт

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