Третью неделю отрезаны от внешнего мира. Как ОСВОД и Красный Крест помогают жителям Поляновки пережить паводки?

Новости Беларуси. Неподвластная стихия и основа жизни. Сразу в двух регионах вода стала объектом бурных обсуждений в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Паводки в Гомельской области и качество воды в Могилевской заставили жителей районов искать выходы из непростых ситуаций. К решению подключились специалисты, и водные вопросы удалось направить в нужно русло. Когда вода – и друг, и враг. В бачке унитаза чернее ночи. Жители агрогородка Романовичи мучаются с водой уже три года. Что говорят в Горводоканале?

Третью неделю жители Поляновки фактически отрезаны от внешнего мира. Сож вышел из берегов и под водой оказалась единственная дорога, которая связывала деревню с «большой землей». Спасатели ОСВОД организовали для сельчан переправу на лодке, но когда реку сковал лед, сменить ее пришлось на сани.

Сергей Силкин, исполняющий обязанности начальника Ветковской спасательной станции ОСВОД:

Маршрут был сменен, была произведена разведка по льду и осуществлен, утвержден нами пеший переход.

В ледяном плену оказалось почти 20 деревенских жителей и семья из соседнего садового товарищества. До ближайшего магазина по скользкому маршруту 1,5 километра. Такой марш-бросок по силам не каждому, поэтому с гуманитарной помощью в Поляновку приезжают волонтеры Красного Креста.

Артем Карпенко, начальник отдела Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

В населенном пункте достаточно много людей в возрасте, которые, по сути, где-то и не могут в силу своих физических каких-то возможностей пробраться. И мы понимаем, что сегодня ни машины так называемой автолавки не могут доехать, чтобы люди приобрели продукты питания. Ни сами люди не могут сюда перебраться.

Местным жителям не раз предлагали эвакуироваться, для пострадавших от затоплений подготовили места для временного переселения.

Зинаида Телепнева, жительница деревни Поляновка:

Один раз вообще топило. По улице шла. А тут же озеро у нас. И там озеро. И мы как зайцы.