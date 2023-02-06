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Третью неделю отрезаны от внешнего мира. Как ОСВОД и Красный Крест помогают жителям Поляновки пережить паводки?

06 февраля 2023 20:16
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Новости Беларуси. Неподвластная стихия и основа жизни. Сразу в двух регионах вода стала объектом бурных обсуждений в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Паводки в Гомельской области и качество воды в Могилевской заставили жителей районов искать выходы из непростых ситуаций. К решению подключились специалисты, и водные вопросы удалось направить в нужно русло. Когда вода – и друг, и враг.  

В бачке унитаза чернее ночи. Жители агрогородка Романовичи мучаются с водой уже три года. Что говорят в Горводоканале?  

Третью неделю отрезаны от внешнего мира. Как ОСВОД и Красный Крест помогают жителям Поляновки пережить паводки?-1

Третью неделю жители Поляновки фактически отрезаны от внешнего мира. Сож вышел из берегов и под водой оказалась единственная дорога, которая связывала деревню с «большой землей». Спасатели ОСВОД организовали для сельчан переправу на лодке, но когда реку сковал лед, сменить ее пришлось на сани.  

Третью неделю отрезаны от внешнего мира. Как ОСВОД и Красный Крест помогают жителям Поляновки пережить паводки?-4

Сергей Силкин, исполняющий обязанности начальника Ветковской спасательной станции ОСВОД:  
Маршрут был сменен, была произведена разведка по льду и осуществлен, утвержден нами пеший переход. 

Третью неделю отрезаны от внешнего мира. Как ОСВОД и Красный Крест помогают жителям Поляновки пережить паводки?-7

В ледяном плену оказалось почти 20 деревенских жителей и семья из соседнего садового товарищества. До ближайшего магазина по скользкому маршруту 1,5 километра. Такой марш-бросок по силам не каждому, поэтому с гуманитарной помощью в Поляновку приезжают волонтеры Красного Креста.

Третью неделю отрезаны от внешнего мира. Как ОСВОД и Красный Крест помогают жителям Поляновки пережить паводки?-10

Артем Карпенко, начальник отдела Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:  
В населенном пункте достаточно много людей в возрасте, которые, по сути, где-то и не могут в силу своих физических каких-то возможностей пробраться. И мы понимаем, что сегодня ни машины так называемой автолавки не могут доехать, чтобы люди приобрели продукты питания. Ни сами люди не могут сюда перебраться.  

Третью неделю отрезаны от внешнего мира. Как ОСВОД и Красный Крест помогают жителям Поляновки пережить паводки?-13

Местным жителям не раз предлагали эвакуироваться, для пострадавших от затоплений подготовили места для временного переселения.  

Третью неделю отрезаны от внешнего мира. Как ОСВОД и Красный Крест помогают жителям Поляновки пережить паводки?-16

Зинаида Телепнева, жительница деревни Поляновка:  
Один раз вообще топило. По улице шла. А тут же озеро у нас. И там озеро. И мы как зайцы.  

Третью неделю отрезаны от внешнего мира. Как ОСВОД и Красный Крест помогают жителям Поляновки пережить паводки?-19

Алла Антоненко, жительница деревни Поляновка:  
Остались, говорим, как эти романтики – на острове. Природа нам в этом году раньше сделать решила такой подарок.  

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# Паводки в Беларуси # общество # Сергей Силкин # Анна Корольчук # Артём Карпенко # Зинаида Телепнева # Алла Антоненко # Фотофакт

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