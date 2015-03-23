Трэш-арт: выставка арт-объектов из старого хлама открылась в Гродно

Новости Беларуси. Трэш-арт или старый хлам как произведения искусства. В Гродно открылась необычная выставка, все работы на которой сделаны из мусора. Ржавые трубы, чайники, лыжи и сковородки местный коллекционер использует для создания уникальных инсталляций.

Вместо выставочного зала — открытая площадка в центре Гродно, а вместо произведений искусства — арт-объекты из старого хлама. Необычную выставку в стиле трэш организовал житель Гродно Олег Ёрш. Коллекционер уже 15 лет собирает, по сути, мусор, из которого потом делает инсталляции.

Олег Ёрш, автор работ:

Бутылки напоминают детство, когда меня отправляли сдавать бутылочки, а сдавали мы их все. Молочные бутылки — домой там или хлебушка купи, а бутылочка из-под сметаны всегда оставалась мне на мороженное.

Видеть в ненужных предметах художественный образ — отличительная черта творчества автора. Казалось бы, ржавые трубы, старые ухваты, лопата и багор никак не ассоциируются с искусством. Но при правильной компоновке получилась картина. А вот кухонные часы из сломанной сковородки и куска металла могут украсить любой интерьер. Да и два старинных веретена, соединённых вместе, оказываются очень похожими на велосипед.

Посетитель выставки Алесь Суров сам увлекается стариной, поэтому специально пришёл, чтобы оценить необычные работы.

Алесь Суров, посетитель выставки:

Мне очень-очень нравится, потому что он даёт второе дыхание вещам, которые уже давно должны были, наверное, умереть вместе с этой эпохой. То есть где-то залежаться и исчезнуть.

Юрий Карнелович, СТВ:

Одна из задач автора — совместить несовместимое. Вот, к примеру, эта работа. Две, отслужившие свой век, бочки соединены пружиной амортизатора. Попробуем испытать… Сидеть удобно, получилось своеобразное кресло-качалка.

Все свои инсталляции Олег Ёрш мастерит дома в импровизированной художественной мастерской. На первый взгляд, старый хлам, для автора — источник вдохновения. Здесь всё подчинено идее треш-арта. Даже будка для пса — предмет искусства.

Всего у мастера более сотни «мусорных работ». Последнюю — набор предметов, никак не связанных друг с другом (стиральную доску, гитарный гриф и даже тюбик с зубной пастой), автор называет «Функциональной вещью».

Олег Ёрш, автор работ:

Можно позвонить по телефону, послушать радио. Вот зеркало, помыться, зубы почистить, жене записка. Можно повесить носки на сушку.

Выставка «мусорного искусства» — это первая попытка автора показать свои работы широкому зрителю. В планах коллекционера — открытие постоянной экспозиции. Не исключено, что она станет ещё одним туристическим объектом областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.