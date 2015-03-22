«Наша работа – пресечь побег любым путем»: репортаж о том, кто и как обеспечивает тюремный порядок в Беларуси

Новости Беларуси, И последний репортаж программы «Неделя» на СТВ о представителях редкой профессии. Их служба, как принято говорить, и опасна, и трудна, и, на первый взгляд, в этом случае уж точно не видна. Конвойная служба внутренних войск – подразделение белорусской милиции, которое на неделе отметило профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Попасть в эту крепость без окон незваному гостю невозможно. За тем, кто на пороге, пристально наблюдают из потустороннего мира в глазок.

Караульный дворик и так называемый штаб. 24 часа в сутки здесь на боевом дежурстве конвойные смены.

Сейчас суточная пересменка, но даже во время такой процедуры опасные рубежи всегда под прикрытием. Команда «вольно» – для отработавших смену служащих, в предвкушение воли и пара заключенных.

Заключенные останавливаются в одном шаге от свободы.

Стоящие по ту сторону тюремной проходной, четко отвечают на вопросы начальника караула. Когда он убеждается, что персоны за стеклом именно те, кого действительно освобождают, прапорщик ставит росчерк на документе и двери открываются.

Караул в ружье. Смена идет на подмену. У каждого бойца по два заряженных магазина.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Сейчас мы находимся на экваторе между двумя мирами. За этим забором находится еще несколько рубежей охраны и непосредственно исправительное учреждение, а там – уже свобода.

С высоты нескольких метров над уровнем забора оцениваем непроходимую полосу препятствий.

Алексей Магеров, заместитель командира батальона по идеологической работе в\ч №3310 внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Если будут замечены следу, значит, соответственно, будет вызван войсковой наряд. Будет проведено обследование давности следов, проверка видеокамер, которые находятся на периметре объекта.

Маскировочное ограждение, «шиповник», ряды колючей проволоки, 5-метровый «нулевой рубеж» – барьеры кажутся непроходимыми даже для атлетов.

Алексей Магеров, заместитель командира батальона по идеологической работе:

(Находились смельчаки, которые могли перепрыгнуть хотя бы первый, «нулевой» пятиметровый заборчик?) Скажем, в истории этого учреждения не было таких фактов. После построения «нулевого рубежа» попыток побега не было. Часовой на наблюдательной вышке является сдерживающим фактором для того, чтобы преступник мог понимать, что не только ограждение его держат, но и человек, который готов применить оружие.

Продуманы и ловушки: в самых опасных местах дежурят натасканные псы. Перемахнуть через такой капкан нереально. У них фейс-контроль едва проходит военизированная охрана.

Но все это лишь инженерные сооружения. Главное в системе безопасности – интегрированная система охраны. Током убегающего не ударит – к ограждению не подведен заряд, зато о любых колебаниях и потрясениях изгороди тотчас же будет сообщено на центральный пункт. Сдадут беглеца датчики. Кроме того, на подстраховке, и это без сомнения вернее даже самой надежной техники, так называемый живой щит – караульные на вышке.

На наблюдательных постах стоят по три часа. Сменщик, прежде чем подняться на вышку, выполняет целый ритуал. Как говориться, два глаза хорошо, а четыре лучше. Вдруг на этих грядках прорастает зерно смуты?!

После доклада начальник караула спешит снова убедится в порядке, так сказать, уже взгляд сверху.

Заметьте, во время доклада солдат внутренних войск не на секунду не спускает глаз с опасных рубежей. Кстати, наблюдательные вышки установлены так, чтобы в экстренной ситуации под огонь не попал отряд конвойного усиления. Здесь уверяют: схема работы не ноу-хау, а проверенная печальным опытом и временем.

Руслан Шумейко, начальник службы контролеров и охраны объектов в\ч №3310 внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Опасность нашей службы в том, что приходится охранять не обычных людей, а здесь у нас под охраной две тысячи преступников, которые уже повторно отбывающих наказание и твердо стали на преступный путь.

Евгений Курса, военнослужащий в\ч №3310 внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Наша работа – пресечь побег любым путем.

Младший сержант спустился на землю буквально на три часа — пообедать и отдохнуть.

Евгений в колонии служит уже четыре месяца. К режиму, признается, привыкал сложно. За это время со своей смотровой площадки он изучил досконально тюремный пейзаж, ведь три часа на вышке нужно напряженно наблюдать, грубо говоря, смотреть только в одну точку.

Евгений Курса:

Никаких предметов посторонних на посту нет. Приходится заниматься тем, что думаешь о Родине, о своей семье.

А здесь стреляют, правда, только глазками. У монитора караулит дама в форме. Ее задача следить за камерами видеонаблюдения.

Отсюда же, с поста №1, визуально просматривается и контрольно-транспортная площадка – «головная боль» караула. Через ворота происходит связь зоны с внешним миром, поэтому проверяют весь транспорт здесь самым тщательным образом. Вот сперва на обход отправляется поисковая собака, для закрепления каждую щель обследует контролер. А вдруг это схрон на колесах?!

Изучив зону по периметру, отправляемся в мир иной.

Дамы, кстати, на территорию колонии могут пройти только в сопровождение мужчины-офицера. Журналистам никаких поблажек. На проходной изымают предметы связи с потусторонним миром.

Мы провели небольшой эксперимент: в сумке якобы завалялся игрушечный револьвер. Пронесем? Не пронесем. Нас тут же разоблачили. Хорошо, что на баллистическую экспертизу не отправили!

Ступив на зону исправления, замечаем вполне уютные домики. За семью замками – комната свиданий. Здесь под наблюдением дам в камуфляже проходят встречи осужденных с родными. Через стеклянную перегородку с трубкой в руке законно разлученные проводят до двух часов.

Елена Шестак, контролер в\ч №3310 внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Не боимся. Чего бояться, они же такие же люди. Так, немножко… Нормально, в общем. Не боюсь.

И слезы, и ярость... Каких только драматических сцен не видела Елена за несколько лет, что работает здесь.

Елена Шестак:

Как в гостинцу, заходят в здание и проживают там. Только близкие родственники – родители, дети, супруги. Приезжают даже с маленькими совсем, с грудничками...

Александр в местах не столь отдаленных работает уже 15 лет. Но даже опыт не позволяет забыть, что он постоянно должен быть начеку. Обход территории, проверка отрядов заключенных. Одним словом, регулярно в состояние подозрения.

Александр Гаевский, старший инспектор режимного отдела исправительной колонии № 14:

Попытки были, но убегать – не убегали.

Один солдат спит, у другого служба идет.

После смены на вышке караульные отдыхают. У одних послеобеденный сон, у других трапеза в самом разгаре.

Несколько минут – и ребята уже пребудут на так называемое место прорыва.

Как потом окажется, это была ложная тревога. Но все они, до одного, без всяких вряд ли, без права на ошибку готовы выполнять свой долг.