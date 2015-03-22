6 концлагерей и немецкая тюрьма: Эмилия Янушковская-Копыток рассказала СТВ о том, как ей удалось выжить

Новости Беларуси. Ее имя вписано в историю Борисова. У нее берут интервью и преклоняются перед ее подвигом. Однако сама она хотела бы забыть то, что сделало ее знаменитой. Эмилия Александровна Янушковская-Копыток на сегодняшний день единственная женщина, которая прошла через шесть концлагерей, немецкую тюрьму и осталась живой.

63 года в скромном доме уже больше века живет семейная пара – Эмилия Александровна и Анатолий Степанович, люди, которые с детства усвоили главную истину: плечом к плечу нужно не только воевать против врага, но и держаться друг друга, во что бы то ни стало. Только так можно узнать, что такое настоящее богатство.

Медали и ордена – самые дорогие вещи в этом доме. При этом никто отсюда не уходит голодным или в плохом настроении...

История жизни Янушковских-Копыток в программе «Центральный регион» на СТВ.