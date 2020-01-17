«Транспортное средство будет конфисковано»: что грозит за нетрезвую езду?

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность. В случае повторного нарушения водителем в течение года предусмотрена уже уголовная ответственность и конфискация транспортного средства, на котором было совершено нарушение, вне зависимости от собственника. То есть если вы даже управляете транспортным средством своего знакомого, своего супруга, свой супруги, транспортное средство будет конфисковано.