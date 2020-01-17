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«Транспортное средство будет конфисковано»: что грозит за нетрезвую езду?

17 января 2020 08:32
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Какие меры применяются в отношении нетрезвых водителей, рассказываем в программе «Большой город».

«Транспортное средство будет конфисковано»: что грозит за нетрезвую езду?-1

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность. В случае повторного нарушения водителем в течение года предусмотрена уже уголовная ответственность и конфискация транспортного средства, на котором было совершено нарушение, вне зависимости от собственника. То есть если вы даже управляете транспортным средством своего знакомого, своего супруга, свой супруги, транспортное средство будет конфисковано.

# ГАИ # общество # Александра Попова

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