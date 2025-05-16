Тренинги, тематические секции и консультации! Форум молодых семей впервые проходит в «Зубрёнке»

Форум молодых семей впервые проходит в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум молодых семей впервые проходит в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в нем принимают несколько десятков супружеских пар из Беларуси и России. Главная задача – выработать конкретные решения для поддержки молодых семей. Поэтому с собой участники привезли разработанные проекты.
Илья Мальцев, второй секретарь Витебского городского комитета БРСМ:
Будем представлять проект, который как раз таки уже составлен. Это городской проект Общественного объединения Белорусского республиканского союза молодежи в городе Витебске, который называется «За молодых». Мы хотим помогать семьям на начальном этапе. Потому что есть семьи, которые уже поженились и начинают жить, не понимая и не углубляясь в какие-то моменты. Но мы хотим облегчить им жизнь на самом начале. Сделать именно подготовку к свадьбе.
Этот форум – открытая площадка для обмена опытом. Хотя в Беларуси и России схожие подходы к понятию брака и семейных ценностей, но поучится друг у друга есть чему.
Александра Ильинская:
Мы ждем каких-то новых знаний, новых идей у белорусской стороны, потому что все мы примерно знаем, да, какие идеи. Все-таки это другая страна, другие люди, другое мировоззрение. Наверное, мы похожи в чем-то, но хотелось бы узнать, как у них здесь развивается идея про молодые семьи, как они им помогают, что они уже придумали, что они делают.
В честь открытия форума его участники и почетные гости запустили в небо белых голубей. Под символом мира и любви будет проходить деловая часть программы форума. Это тренинги, тематические секции, консультации с психологом и юристом, спортивные соревнования.