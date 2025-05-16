Тренинги, тематические секции и консультации! Форум молодых семей впервые проходит в «Зубрёнке»

Участие в нем принимают несколько десятков супружеских пар из Беларуси и России. Главная задача – выработать конкретные решения для поддержки молодых семей. Поэтому с собой участники привезли разработанные проекты.

Илья Мальцев, второй секретарь Витебского городского комитета БРСМ:

Будем представлять проект, который как раз таки уже составлен. Это городской проект Общественного объединения Белорусского республиканского союза молодежи в городе Витебске, который называется «За молодых». Мы хотим помогать семьям на начальном этапе. Потому что есть семьи, которые уже поженились и начинают жить, не понимая и не углубляясь в какие-то моменты. Но мы хотим облегчить им жизнь на самом начале. Сделать именно подготовку к свадьбе.

Этот форум – открытая площадка для обмена опытом. Хотя в Беларуси и России схожие подходы к понятию брака и семейных ценностей, но поучится друг у друга есть чему.