Тренер Татьяна Тарасова заставила Марата Башарова извиниться перед женой за избиение

Новости России. Запись одного из российских телевизионных проектов закончилась настоящим скандалом. Программа была посвящена проекту «Ледниковый период». Среди приглашенных гостей – тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и актер, телеведущий Марат Башаров.

Когда Башаров начал рассказывать о своих успехах на ледовом шоу, Тарасова не выдержала: резко сменила тему и вступила с актером в словесную перепалку.

Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию:

Тебе, Марат, сейчас слова никто не давал. Или ты сейчас извинишься на всю страну и сделаешь это тактично по отношению к женщине – к любой, которую может избить пьяный человек в присутствии своей дочки. Или я ухожу! Тебе не за столами надо сидеть и кубки показывать, а совершенно в другом месте. Ты что, не понял? Никто не хочет сидеть с тобой за одним столом!



Марат слушал внимательно, не проронив ни слова. Когда тренер встала, чтобы покинуть студию, мужчина попытался ее остановить, крикнув вслед, что никто не знает всей правды.

После чего актер, глядя в камеру, извинился перед своей супругой Екатериной Архаровой, которую, по ее словам, избил более месяца назад.

Марат Башаров, актер:

Я хочу извиниться перед своей женой. Татьяна Анатольевна, не верьте Интернету, не верьте тому, что пишут. Вы не знаете, как все было на самом деле. Катю я любил, люблю и буду любить. Такое происходит в семьях. Все ссорятся.

Напомним, новость о том, что актер избил супругу до состояния комы, прогремела как гром среди ясного неба несколько месяцев назад. И сначала многие подумали: очередная утка. Пока дядя Архаровой не решил рассказать правду. Подробнее читайте здесь.

Оскорбления, унижения, угрозы и избиения.

Сталкиваясь с этим на улице, на работе или даже на собственной кухне, белорусские женщины, как правило, не идут жаловаться.

Одни не хотят выносить сор из избы, другие винят во всем только себя, пытаются перевоспитать домашнего агрессора. Но, в основном, просто не верят, что им помогут, или просто боятся себя опозорить. Так есть ли средство от насилия? И как распознать будущего домашнего тирана? Ответы на эти и другие вопросы пытались искать в программе «Поговорим» (смотрите видео).