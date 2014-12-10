12-летняя Екатерина Никитина из Жлобина - единственна девушка в хоккейном клубе «Металлург»

Новости Беларуси. В хоккей играют настоящие ... так и хочется сказать «мужчины». Однако эти знакомые многим слова песни опровергает 12-летняя жлобинская школьница, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Никитина решила во чтобы-то ни было стать профессиональным хоккеистом. В клуб «Металлург» девчонку принимали, понятное дело, с опаской. И неудивительно, ведь многие считают этот вид спорта исключительно мужским. С разрушительницей стереотипов и созидательницей ледовых атак встретилась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Своей младшей сестренке Михаил сейчас помогает с особой заботой. Бросив все предыдущие увлечения – пение, акробатику и борьбу, 12-летняя Катерина подалась в хоккей. На ледовую арену Жлобина школьница пришла вслед за братом.

Максим Никитин, брат:

Подсказываю, как начать атаку, например, передачи, с пятака как выпихивать игроков. Сначала думал, что это не для нее - это очень тяжело, нагрузки. Но она выдержала, молодец. Думаю, у нее будут успехи.

Единственную девчонку в местном хоккейном клубе «Металлург» приняли с опаской. Ведь на ледовой арене до этого тренировались одни мужчины.

Андрей Добья, тренер юношеской сборной хоккейного клуба «Металлург»:

Сначала косу увидел и подумал, что человека нужно срочно постричь. А потом сказали, что это девочка. Посмотрел, что она ничем не хуже мальчиков - мощная, данные хорошие. Если бы все такие мальчики по упертости были, было бы хорошо.

Успехи в этом мужском спорте не заставили долго ждать. Команда Катерины - чемпион Беларуси в своей возрастной группе. Вернулись с медалями и с международных турниров. Быть целеустремленной, признается Катя, помогают брат и мама. Она еще не пропустила ни одной тренировки.

Екатерина Никитина:

Я хочу быть, как мой брат, подражать ему, немного быть лучше. Хочу продолжить свою жизнь в хоккее.

Сначала я приходила с тренировок и сразу ложилась спать, не могла вставать, потому что ноги были забиты, а потом привыкла.

Вероника Никитина:

Ей нравится, пускай ходит. А мы с мужем будем поддерживать, как можем.

Андрей Добья, тренер юношеской сборной ХК «Металлург»:

Олимпийский вид спорта. У многих фигуристок - они заканчивают карьеру рано - спортивные коробки. Почему бы их с хорошим катанием не поставить на хоккейные коньки. Была бы сборная, как у всех ведущих хоккейных держав мира. Это дело, я считаю, нужное.

А ведь истории хорошо знакомы примеры женской отваги на льду. В конце 19 века этот спорт распространился в Канаде, США и Швейцарии. Все попытки создать белорусскую сборную до сих пор успехом не увенчались. Однако Катерина на личном примере доказывает, что для этого есть все предпосылки.