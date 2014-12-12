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12 декабря в Минске стартуют «Калядныя кірмашы»

12 декабря 2014 08:12
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Новости Беларуси. В Беларуси начинается сезон предновогодних ярмарок. Так, в столице с этого дня и до середины января на Октябрьской площади и у Дворца спорта будут работать «Калядныя кірмашы».

На праздничных площадках города откроются торговые ряды, где посетителям предложат широкий выбор новогодних подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно будет отведать блюда белорусской национальной кухни. В меню – горячие блины, драники, свежая выпечка и сладости.

Стартует 12 декабря в Минске и Международный рождественский фестиваль. На нем представят поделки мастеров народных промыслов Прибалтики. Гостей ярмарки также будут угощать знаменитыми тульскими пряниками и чаем из самовара на дровах.

# общество # Ярмарки в Минске

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