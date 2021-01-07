Бульдоги и мопсы не подходят. А вы знаете, что такое каникросс?

Думаете, у вас нет компаньона для утренней пробежки? А что, если им станет ваш четвероногий друг? Занимайтесь вместе с питомцем каникроссом. Адреналин и заряд бодрости гарантированы.

Екатерина Федорова, победительница Кубка Беларуси по драйленду:

Каникросс – это дисциплина ездового спорта, когда собака тянет бегущего человека. Породы могут заниматься этим любые, но нежелательно заниматься каникроссом с брахицефалами. Это собаки с приплюснутой короткой мордочкой. Такие как боксеры, различные бульдоги, мопсы.

Минчанка Екатерина на протяжении пяти лет вместе с верным псом Максом занимают призовые места в этапах Кубка Беларуси по ездовому спорту, а также слаженный тандем представлял Беларусь на чемпионате мира. Екатерина Федорова:

В Беларуси изначально гонки начинались только зимние, потом уже начали и кроме зимы соревнования проводиться. И постепенно из-за проблем со снегом (то есть, то нет) гонки приходилось отменять.

В каникроссе важны оба «бегуна». Дисциплина индивидуальная, работают вдвоем: собака тянет, человек бежит. Физические способности и взаимодействие друг с другом играют ключевую роль.

Екатерина Федорова:

Лучше брать щенка на общие тренировки, когда он смотрит, как бегают взрослые собаки со своими хозяевами. Это называется подражанием. Если говорить о взрослой собаке, то его проще заинтересовать уходящим вперед другом или хозяином. Для начала нужно хорошо бегать, чтобы не было потом травм и заболеваний. С собакой человек бежит несвойственным для себя темпом, нужна натренированность. Наличия кроссовок и собаки недостаточно для каникросса, необходима экипировка из мягких и гибких материалов.

Екатерина Федорова:

На собаке специальная шлея, подходящая по размеру, из мягких накладок хотя бы на области груди и шеи. Между собакой и человеком – специальный потяг, в нем есть амортизатор, который смягчает рывки. На человеке пояс, который надевается в области поясницы.

Плавание, свободный выгул без поводка, отдых на солнце – все это поможет собаке не потерять форму. Каникросс может стать отличным развлечением, но если вы замахнулись на пьедестал, будьте готовы к неожиданным сюрпризам.