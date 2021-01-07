Бульдоги и мопсы не подходят. А вы знаете, что такое каникросс?

Думаете, у вас нет компаньона для утренней пробежки? А что, если им станет ваш четвероногий друг? Занимайтесь вместе с питомцем каникроссом. Адреналин и заряд бодрости гарантированы.
Думаете, у вас нет компаньона для утренней пробежки? А что, если им станет ваш четвероногий друг? Занимайтесь вместе с питомцем каникроссом. Адреналин и заряд бодрости гарантированы.
Екатерина Федорова, победительница Кубка Беларуси по драйленду:
Каникросс – это дисциплина ездового спорта, когда собака тянет бегущего человека. Породы могут заниматься этим любые, но нежелательно заниматься каникроссом с брахицефалами. Это собаки с приплюснутой короткой мордочкой. Такие как боксеры, различные бульдоги, мопсы.
Минчанка Екатерина на протяжении пяти лет вместе с верным псом Максом занимают призовые места в этапах Кубка Беларуси по ездовому спорту, а также слаженный тандем представлял Беларусь на чемпионате мира.
Екатерина Федорова:
В Беларуси изначально гонки начинались только зимние, потом уже начали и кроме зимы соревнования проводиться. И постепенно из-за проблем со снегом (то есть, то нет) гонки приходилось отменять.
В каникроссе важны оба «бегуна». Дисциплина индивидуальная, работают вдвоем: собака тянет, человек бежит. Физические способности и взаимодействие друг с другом играют ключевую роль.
Екатерина Федорова:
Лучше брать щенка на общие тренировки, когда он смотрит, как бегают взрослые собаки со своими хозяевами. Это называется подражанием. Если говорить о взрослой собаке, то его проще заинтересовать уходящим вперед другом или хозяином. Для начала нужно хорошо бегать, чтобы не было потом травм и заболеваний. С собакой человек бежит несвойственным для себя темпом, нужна натренированность.
Наличия кроссовок и собаки недостаточно для каникросса, необходима экипировка из мягких и гибких материалов.
Екатерина Федорова:
На собаке специальная шлея, подходящая по размеру, из мягких накладок хотя бы на области груди и шеи. Между собакой и человеком – специальный потяг, в нем есть амортизатор, который смягчает рывки. На человеке пояс, который надевается в области поясницы.
Плавание, свободный выгул без поводка, отдых на солнце – все это поможет собаке не потерять форму. Каникросс может стать отличным развлечением, но если вы замахнулись на пьедестал, будьте готовы к неожиданным сюрпризам.
Екатерина Федорова:
У меня была ситуация, когда на чемпионате мира в первый день я падала три раза. Собака меня очень выручила: он не останавливался, не пугался, он ждал, пока я поднимусь, и тянул меня вперед.
Друг за друга. Такой девиз каникросса не только приводит к достойному результату, но и сближает четвероногого любимца и его хозяина. Этот командный вид спорта – отличная возможность улучшить физическую форму и привнести в свою жизнь положительные эмоции. И пусть каникросс будет только в удовольствие.