Часть воинской повозки времен Первой мировой войны обнаружена на территории 5-го форта в Бресте

Новости Беларуси. Исторический артефакт найден на территории одного из военных укреплений Бреста. В водяном рву так называемого 5-го форта работники музейного комплекса обнаружили часть конной повозки. По догадкам историков, она могла использоваться еще в годы Первой мировой войны. Не исключено, что на таких перевозили и крепостные пушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом музея «Пятый форт»:

Когда в августе 1915 года был отдан приказ об оставлении крепости, когда наши форты на территории Польши своим огнем сдерживали наступление противника, отсюда все из 5-го форта эвакуировалось. Вполне возможно, что не успевали эвакуировать, могли затопить.

Более точное прошлое самой крупной за последние годы находки форта историкам еще предстоит узнать.