«Требуют, чтобы на руках были справки». В какие страны могут поехать белорусы этим летом

Долгожданному отдыху на берегу моря быть. Но еще в марте эта мысль казалась настоящим безумством. Именно тогда мир поразила пандемия коронавирусной инфекции. В целях безопасности многие страны закрыли свои границы и надолго похоронили мечты тысячи туристов о желанном курорте. Но отчаиваться не стоит. Вместе с летом пришли и хорошие новости. Ситуация с пандемией улучшается, а это значит, что отменять запланированный отпуск рано.

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Представители туристического сообщества шутили, что помимо Всемирного дня туризма нужно отмечать еще одну дату – 12 июня, когда первый самолет «Белавиа» из Беларуси направился в Албанию. После длительного перерыва, томительного ожидания как представителей турбизнеса, так и граждан, наконец-то, начались полеты в какую-то другую страну к морю.

В качестве приятного бонуса всем, кто хочет увидеть далекую Албанию: с 10 июня по 30 ноября доступен безвизовый въезд на территорию страны сроком на 90 дней. К тому же балканская страна сегодня из всех государств, по прибытию из которых не нужно соблюдать двухнедельную изоляцию. Владимир Нестерович:

Но вместе с тем и специалисты, и представители министерства иностранных дел нацелили наших граждан, что прежде чем планировать вылет куда-то за пределы Республики Беларусь, наиболее полную, достоверную и последнюю информацию надо уточнять в посольствах этих государств. Безусловно, за некоторыми странами надо следить, они требуют, чтобы у людей на руках были справки о том, что они не заражены коронавирусом. Информация размещается в том числе на сайте министерства здравоохранения, министерства иностранных дел.

Также 15 июня из Минска уже полетели самолеты в Киев, Одессу и Львов, но прежде чем полежать на берегу моря, вам придется отдохнуть две недели в номере отеля на изоляции. С 17 июня возобновились рейсы и по маршруту Минск – Брюссель, однако белорусам разрешено въезжать в Бельгию лишь по веским причинам. Ожидается, что этим летом отдохнуть белорусы смогут в Тунисе, Черногории и Грузии. Владимир Нестерович:

В первых числах июля для граждан Беларуси должны открыться Турция и Египет.

А если ваша мечта отдохнуть наедине с белорусской природой – самое время планировать будущий отпуск. Наравне с внешним активно развивается и внутренний туризм.