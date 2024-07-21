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Транспортные нити продолжают рваться – разобрались в хронике евроблокады

21 июля 2024 17:19
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Безвиз для граждан соседних Латвии, Литвы и Польши уже не новость. Теперь он распространился еще на 35 государств Европейского союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чакаем вас у Беларусі, сябры!

Понятно, что добраться до нас будет не так просто – по ту сторону рубежей чинят препоны и искусственно создают очереди. В том числе устанавливая все новые запреты. Так, вслед за латышами не пускают машины на белорусских номерах теперь и литовцы. Кому сделали хуже – вопрос дискуссионный.

Материал Дарьи Седун.

Транспортные нити продолжают рваться – разобрались в хронике евроблокады-1

Уже на следующий день после латвийских нововведений, заразительный пример перенимает еще одна Прибалтийская соседка. На границе Литва тоже вешает амбарный замок на границе для белорусов. Свои пять копеек вставит и Таллин. Туда на белорусских номерах теперь тоже не попасть. Увы, такие новости – для нас совсем не сенсация. За последние годы транспортные нити, объединявшие Беларусь и Евросоюз – наши соседи без сожаления рвут.

Транспортные нити продолжают рваться – разобрались в хронике евроблокады-4

Хроника евроблокады такова: первыми забаррикадировались поляки. Два пограничных пункта закрылись еще в 2020-м – официальная причина – COVID, но вот уже 4 года некогда оживленные «Песчатка» и «Домачево» пустуют. Осенью 2021-го перестал работать погранпункт «Брузги – Кузница Белостоцкая». В феврале 2023-го – опустели и «Бобровники». Эти два пункта закрыли ссылаясь на потоки мигрантов. Вот только на деле этот тезис сложно назвать осмысленным, ведь нелегалы вряд ли с чемоданами устремляются на погранпереходы. Дальше эстафету приняла Литва и начиная с августа 2023 года последовательно выстроила нашу добрососедскую границу бетонными блоками. Такую же тактику выбрала Рига.

Аналитик прокомментировал закрытие границ Прибалтики: санкции всегда имеют обратный эффект – подробности здесь.

Транспортные нити продолжают рваться – разобрались в хронике евроблокады-7

Сегодня на выезд из Беларуси для легковых машин и автобусов работает лишь один пограничный пункт «Брест», который с потоком справиться попросту не может.

Транспортные нити продолжают рваться – разобрались в хронике евроблокады-10

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:
Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин.

Транспортные нити продолжают рваться – разобрались в хронике евроблокады-13

Казалось бы: если они закрывают границы, то и мы может дать соседям от ворот поворот. Но официальный Минск придерживается другой политики: Беларусь – открытая, и каждый в этом может убедиться лично. Не верите? Тогда открываем безвиз. С 2022 года по упрощенной программе «заскочить в гости» могли жители Польши, Литвы и Латвии. А на этой неделе границы нашего гостеприимства вышли еще дальше – безвиз получило сразу 35 стран.

# Государственная граница Беларуси # общество # Дарья Седун # Радослав Сикорский

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