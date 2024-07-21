Транспортные нити продолжают рваться – разобрались в хронике евроблокады

Безвиз для граждан соседних Латвии, Литвы и Польши уже не новость. Теперь он распространился еще на 35 государств Европейского союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чакаем вас у Беларусі, сябры! Понятно, что добраться до нас будет не так просто – по ту сторону рубежей чинят препоны и искусственно создают очереди. В том числе устанавливая все новые запреты. Так, вслед за латышами не пускают машины на белорусских номерах теперь и литовцы. Кому сделали хуже – вопрос дискуссионный. Материал Дарьи Седун.

Уже на следующий день после латвийских нововведений, заразительный пример перенимает еще одна Прибалтийская соседка. На границе Литва тоже вешает амбарный замок на границе для белорусов. Свои пять копеек вставит и Таллин. Туда на белорусских номерах теперь тоже не попасть. Увы, такие новости – для нас совсем не сенсация. За последние годы транспортные нити, объединявшие Беларусь и Евросоюз – наши соседи без сожаления рвут.

Хроника евроблокады такова: первыми забаррикадировались поляки. Два пограничных пункта закрылись еще в 2020-м – официальная причина – COVID, но вот уже 4 года некогда оживленные «Песчатка» и «Домачево» пустуют. Осенью 2021-го перестал работать погранпункт «Брузги – Кузница Белостоцкая». В феврале 2023-го – опустели и «Бобровники». Эти два пункта закрыли ссылаясь на потоки мигрантов. Вот только на деле этот тезис сложно назвать осмысленным, ведь нелегалы вряд ли с чемоданами устремляются на погранпереходы. Дальше эстафету приняла Литва и начиная с августа 2023 года последовательно выстроила нашу добрососедскую границу бетонными блоками. Такую же тактику выбрала Рига. Аналитик прокомментировал закрытие границ Прибалтики: санкции всегда имеют обратный эффект – подробности здесь.

Сегодня на выезд из Беларуси для легковых машин и автобусов работает лишь один пограничный пункт «Брест», который с потоком справиться попросту не может.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:

Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин.