Аналитик прокомментировал закрытие границ Прибалтики: санкции всегда имеют обратный эффект

Безвиз для граждан соседних Латвии, Литвы и Польши уже не новость. Теперь он распространился еще на 35 государств Европейского союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чакаем вас у Беларусі, сябры!

Соломон Бернштейн, латвийский блогер:

Практически при въезде на территорию Беларуси со стороны Прибалтики висит «Будьте осторожны. Вас пытаются завербовать», но по факту вербовкой занимаются страны Балтии. Это не секрет, об этом очень много информации в Telegram-каналах и в СМИ.

Так что открытые границы не только про народную дипломатию, но и про экономику. И если смотреть на последние новости без лишних эмоций, через призму выгоды, то бетонные заборы, новые заграждения и постоянные военные учения кажутся еще более абсурдными. Это унижение человеческого достоинства – как реагируют люди на закрытие прибалтийских границ? Подробности здесь.

Сергей Томашов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Нашим Прибалтийским соседям стоить помнить о том, что санкции всегда имеют обратный эффект. Экономическая ситуация в этих странах и так складывается не просто. Впереди значительный рост военных расходов, отток белорусов вызовет сокращение доходов и в сфере торговли, в сфере услуг, в сфере туризма. Таким образом, экономика этих стран будет подсчитывать убытки и издержки, а населению придется потуже затянуть пояса.