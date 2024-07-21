Аналитик прокомментировал закрытие границ Прибалтики: санкции всегда имеют обратный эффект

Безвиз для граждан соседних Латвии, Литвы и Польши уже не новость. Теперь он распространился еще на 35 государств Европейского союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чакаем вас у Беларусі, сябры!
Безвиз для граждан соседних Латвии, Литвы и Польши уже не новость. Теперь он распространился еще на 35 государств Европейского союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чакаем вас у Беларусі, сябры!
Соломон Бернштейн, латвийский блогер:
Практически при въезде на территорию Беларуси со стороны Прибалтики висит «Будьте осторожны. Вас пытаются завербовать», но по факту вербовкой занимаются страны Балтии. Это не секрет, об этом очень много информации в Telegram-каналах и в СМИ.
Так что открытые границы не только про народную дипломатию, но и про экономику. И если смотреть на последние новости без лишних эмоций, через призму выгоды, то бетонные заборы, новые заграждения и постоянные военные учения кажутся еще более абсурдными.
Это унижение человеческого достоинства – как реагируют люди на закрытие прибалтийских границ? Подробности здесь.
Сергей Томашов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Нашим Прибалтийским соседям стоить помнить о том, что санкции всегда имеют обратный эффект. Экономическая ситуация в этих странах и так складывается не просто. Впереди значительный рост военных расходов, отток белорусов вызовет сокращение доходов и в сфере торговли, в сфере услуг, в сфере туризма. Таким образом, экономика этих стран будет подсчитывать убытки и издержки, а населению придется потуже затянуть пояса.
Вот и получается: пока соседи продолжают строить преграды и сами себе доказывают, что санкции в отношении Беларуси работают, а не убивают их собственные экономику, промышленность, сельское хозяйство и граждан, мы в очередной раз на деле показываем, что гостеприимство и миролюбие – это не только красивые слова, но настоящая национальная черта белорусов. И никакие угрозы соседей нас не изменят.