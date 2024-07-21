Как выглядит агрогородок в Азербайджане, построенный белорусами? Посетили посёлок
Белорусский опыт востребован и за тридевять земель, и у соседей. Наши агрогородки под ключ успешно развиваются и на Сахалине в России, и в Азербайджане. В ходе визита Александра Лукашенко весной было принято решение о строительстве еще одного в Нагорном Карабахе, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Пока мы ждем решения о том, где именно он будет расположен и начале строительства, давайте посмотрим, как поживает наш Карабах в Азербайджане.
Айна Зарбалиева, репортер:
Мы находимся в одном из самых крупных районов Азербайджана – Исмаиллинском. Здесь в 2013 году появился новый комфортабельный агрогородок, который с недавнего времени получил официальное название Карабах. Причина такого топонима проста: все жители этого поселка – это вынужденные переселенцы, те, кто больше 30 лет назад был вынужден покинуть родные земли. Уникальность этого агрогородка еще и в том, что его строили специалисты дружественной Республики Беларусь.
Отношения между Азербайджаном и Беларусью, основанные на взаимной помощи, обмене опытом и культурой, с каждым годом развиваются. Жители поселка Карабах на протяжении 10 лет поддерживают связь с мастерами из Беларуси.
Шахин Гусейнов, заместитель мэра города Исмаиллы:
Исмаиллинский район является примером дружественных отношений между Азербайджаном и Беларусью. Дело в том, что в 2009 году между Исмаиллинским районом Азербайджана и белорусским городом Несвиж был подписан меморандум о братстве. Постоянная взаимопомощь и обмен опытом способствуют развитию экономического, сельскохозяйственного секторов. В 2013 году в результате наших взаимных усилий был построен агрогородок Карабах. Поселок оснащен передовой инфраструктурой, удобными дорогами, телефонной связью, интернетом, природным газом, а также системой водоснабжения. За все это мы благодарим мастеров своего дела из братской Беларуси. Республика Беларусь является для нас дружественной страной. И мы уверены, что наши плодотворные отношения будут развиваться и дальше.
Среди членов 45 семей, проживающих в агрогородке «Карабах», есть как совсем еще юные, так и представители старшего поколения, которых в народе принято уважительно называть аксакалами. Вне зависимости от возраста каждому из них может понадобиться медицинская помощь. Поэтому наличие медпункта, где каждому оказывают должное внимание санитары и медсестры, очень важно.
Чем оснащены школа и медпункт агрогородка? Подробности в видео.