Как выглядит агрогородок в Азербайджане, построенный белорусами? Посетили посёлок

Пока мы ждем решения о том, где именно он будет расположен и начале строительства, давайте посмотрим, как поживает наш Карабах в Азербайджане.

Белорусский опыт востребован и за тридевять земель, и у соседей. Наши агрогородки под ключ успешно развиваются и на Сахалине в России, и в Азербайджане. В ходе визита Александра Лукашенко весной было принято решение о строительстве еще одного в Нагорном Карабахе, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Айна Зарбалиева, репортер:

Мы находимся в одном из самых крупных районов Азербайджана – Исмаиллинском. Здесь в 2013 году появился новый комфортабельный агрогородок, который с недавнего времени получил официальное название Карабах. Причина такого топонима проста: все жители этого поселка – это вынужденные переселенцы, те, кто больше 30 лет назад был вынужден покинуть родные земли. Уникальность этого агрогородка еще и в том, что его строили специалисты дружественной Республики Беларусь.

Отношения между Азербайджаном и Беларусью, основанные на взаимной помощи, обмене опытом и культурой, с каждым годом развиваются. Жители поселка Карабах на протяжении 10 лет поддерживают связь с мастерами из Беларуси.