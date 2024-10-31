Транспортная инспекция запустила горячую линию. Обратиться могут все, кто имеет отношение к автомобильным перевозкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это касается диспетчеров, представителей автопарков, водителей, в том числе таксистов. Основная цель – помочь работникам сферы разобраться с нововведениями, связанными с реестром автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. С 1 ноября без регистрации в нем легальная работа станет невозможной. Нововведения призваны упорядочить работу перевозчиков, уйти от контрагентов-посредников, устранить серые схемы ведения бизнеса, а главное, повысить безопасность пассажиров. Тем, кто не успевает подготовить документы о своевременном повышении квалификации водителей, предоставлена отсрочка до начала марта.

Алексей Михальчик, заместитель начальника – начальник управления автомобильного и весогабаритного контроля Транспортной инспекции по Гродненской области:

Вступило в законную силу постановление Совета министров № 760 от 16 октября. До 1 марта можно подать заявление на водителя без наличия свидетельства о повышении квалификации. При условии, если водитель записался на курсы в конкретную группу и готов пройти это обучение.