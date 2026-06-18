В Минске выбрали лучшего машиниста башенного крана

Практическое задание – почти хирургическая операция: поднять и установить 500-килограммовый груз точно в центр мишени, диаметр которой всего на пять сантиметров больше груза. Ошибка – штрафные баллы. Конкурс направлен на повышение престижа профессии и показывает реальный уровень подготовки тех, кто ежедневно работает на высоте.

Наталья Мармыш, машинист крана: Нужно зрение хорошее, вестибулярный аппарат, чтобы не закружилась голова, когда при поворотах. Как только пришла работать, осталась одна без помощника, но как бы без старшего крановщика. Уже самостоятельно работала, тогда уже страшно было. Первое время очень страшно было.

Светлана Чаевская, судья смотра-конкурса:

Состоит конкурс из теоретической и практической части. Теоретическую они уже прошли. Теория – это билет, 10 вопросов. Участник отвечает на все – ноль штрафных баллов. Если он допускает ошибки – это идет в штрафные баллы. Дальше практическая часть. Задача – поднять с одной точки во вторую, груз опустить в мишень и вернуть, назад поставить, не нарушив при этом правил. Требования такие – фишки, чтобы не упали, попасть в круг, не коснуться ограждения, подавать звуковые сигналы.

После прохождения теории участники уже на площадке показали мастерство в реальных условиях. Для зрителей – возможность увидеть работу профессионалов, для самих крановщиков – обмен опытом и подтверждение высокого уровня подготовки. Турнир завершен, и уже сегодня эти мастера снова поднимутся на свою рабочую высоту – строить новые кварталы белорусской столицы.