Шесть пострадавших в Брянской области эвакуируют в Беларусь – Ходжаев
Беларусь предприняла оперативные меры для безопасного возвращения домой пострадавших в результате атаки ВСУ в Брянской области. По поручению Президента в эти минуты раненых доставляют в Беларусь для оказания дальнейшей медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эвакуация началась рано утром. Как сообщил министр здравоохранения, транспортировка стала возможной, как только позволила обстановка и состояние здоровья пациентов. Домой возвращаются шесть человек. Из них один ребенок и один взрослый остаются в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших – в состоянии разной степени тяжести.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Эвакуация наших граждан – и маленьких детишек, и взрослого – была начата сегодня с самого утра, когда позволили обстановка и состояние их здоровья. Хотелось отметить, что у нас на данный момент эвакуируются шесть пострадавших. Из них два тяжелых: один ребенок и один взрослый. И четыре человека в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые.
В этом отношении хотелось бы отметить, что нашему мальчику, который находится в тяжелом состоянии, вчера вечером смешанной бригадой, в которую входили специалисты из Москвы, из Брянска и из Республики Беларусь, делалась операция. Поэтому на данный момент коллегиально принято решение, что их можно эвакуировать, в связи с чем утром началась эвакуация.
Накануне поздно вечером основная группа пассажиров – все те, кто не пострадал – благополучно вернулись домой и уже находятся со своими семьями. В момент атаки в салоне находились 44 человека, из которых 28 – дети-спортсмены из Речицы.
Пассажиры попавшего под удар БПЛА ВСУ автобуса вернулись в Речицу.
В результате атаки погиб один человек – женщина, которая сопровождала группу. Ранения получили 8 белорусов: двое взрослых, включая тренера, и шестеро несовершеннолетних. Известно, что поездка была организована в частном порядке через договор с коммерческим перевозчиком. Удар по гражданскому транспорту строго осудили в ООН и ОДКБ. Официальный представитель Генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что любые нападения на мирное население запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены. В связи с произошедшим МИД Беларуси дал рекомендации гражданам по организации поездок.
В МИД Беларуси прокомментировали атаку дрона ВСУ на автобус с белорусскими детьми.
Известно, что Белорусские туроператоры оперативно отреагировали на требования МИД и перестраивают логистику южных направлений (автобусные туры в Краснодарский край, Геленджик, Анапу, Сочи). Теперь маршрут проходит по безопасному коридору – через Смоленск, Орел и Воронеж, полностью минуя приграничную Брянскую область.