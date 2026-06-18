Шесть пострадавших в Брянской области эвакуируют в Беларусь – Ходжаев

Беларусь предприняла оперативные меры для безопасного возвращения домой пострадавших в результате атаки ВСУ в Брянской области. По поручению Президента в эти минуты раненых доставляют в Беларусь для оказания дальнейшей медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвакуация началась рано утром. Как сообщил министр здравоохранения, транспортировка стала возможной, как только позволила обстановка и состояние здоровья пациентов. Домой возвращаются шесть человек. Из них один ребенок и один взрослый остаются в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших – в состоянии разной степени тяжести.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Эвакуация наших граждан – и маленьких детишек, и взрослого – была начата сегодня с самого утра, когда позволили обстановка и состояние их здоровья. Хотелось отметить, что у нас на данный момент эвакуируются шесть пострадавших. Из них два тяжелых: один ребенок и один взрослый. И четыре человека в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые.

В этом отношении хотелось бы отметить, что нашему мальчику, который находится в тяжелом состоянии, вчера вечером смешанной бригадой, в которую входили специалисты из Москвы, из Брянска и из Республики Беларусь, делалась операция. Поэтому на данный момент коллегиально принято решение, что их можно эвакуировать, в связи с чем утром началась эвакуация.