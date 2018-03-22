Международный пасхальный фестиваль «Радость» откроется 22 марта в Минске

Новости Беларуси. В преддверии главного православного праздника в Минске пройдет международный пасхальный фестиваль «Радость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он откроется 22 марта по благословению митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла.

Гостей ждет насыщенная культурная программа: мастер-классы, концерты, встречи с творческими людьми, ярмарка изделий монастырей и храмов из девяти стран. В рамках фестиваля пройдет самая интересная акция «Раскрасим пасхальное яйцо» и традиционная благотворительная акция.