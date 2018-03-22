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Международный пасхальный фестиваль «Радость» откроется 22 марта в Минске

22 марта 2018 07:24
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Новости Беларуси. В преддверии главного православного праздника в Минске пройдет международный пасхальный фестиваль «Радость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный пасхальный фестиваль «Радость» откроется 22 марта в Минске-1

Он откроется 22 марта по благословению митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла.

Гостей ждет насыщенная культурная программа: мастер-классы, концерты, встречи с творческими людьми, ярмарка изделий монастырей и храмов из девяти стран. В рамках фестиваля пройдет самая интересная акция «Раскрасим пасхальное яйцо» и традиционная благотворительная акция.

Международный пасхальный фестиваль «Радость» откроется 22 марта в Минске-4

# общество # Фотофакт # Православные в Беларуси

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