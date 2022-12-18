Растения лучше не трогать в новолуние. Советы огородникам на конец декабря

И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать декабрь – рассказали в программе «Плюс-минус».

19-20 декабря удачное время для посадки любых культур, особенно корнеплодов, выгонка на зелень, посев быстрорастущих культур (шпинат, кресс-салат, листовая горчица). Не рекомендуются обрезка и размножение растений делением корней и клубней.