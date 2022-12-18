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Растения лучше не трогать в новолуние. Советы огородникам на конец декабря

18 декабря 2022 12:26
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И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать декабрь – рассказали в программе «Плюс-минус».

19-20 декабря удачное время для посадки любых культур, особенно корнеплодов, выгонка на зелень, посев быстрорастущих культур (шпинат, кресс-салат, листовая горчица). Не рекомендуются обрезка и размножение растений делением корней и клубней.

Растения лучше не трогать в новолуние. Советы огородникам на конец декабря-1

21 декабря можно удобрять овощи, бороться с вредителями и болезнями. Старайтесь не травмировать надземную часть растений. 22-23 декабря новолуние. Все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому календарь не рекомендует их беспокоить в эти дни.

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# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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