Растения лучше не трогать в новолуние. Советы огородникам на конец декабря

И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать декабрь – рассказали в программе «Плюс-минус».
19-20 декабря удачное время для посадки любых культур, особенно корнеплодов, выгонка на зелень, посев быстрорастущих культур (шпинат, кресс-салат, листовая горчица). Не рекомендуются обрезка и размножение растений делением корней и клубней.
21 декабря можно удобрять овощи, бороться с вредителями и болезнями. Старайтесь не травмировать надземную часть растений. 22-23 декабря новолуние. Все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому календарь не рекомендует их беспокоить в эти дни.
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