Традиционная акция МЧС «В центре внимания – дети!» стартует в Беларуси

Новости Беларуси. В преддверии нового учебного года работники МЧС напомнят о, казалось бы, таких простых, но жизненно важных правилах. 22 августа в Беларуси стартует традиционная акция «В центре внимания – дети!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройдет она в два этапа.

Так, во время школьного шопинга в крупных торговых центрах родителям и детям будут рассказывать о причинах возникновения ЧС. Чтобы мамы и папы обратили внимание на детскую безопасность, в отделах одежды на манекенах и вешалках выставят комплекты боевой одежды спасателя, а в отделах канцелярских принадлежностей – огнетушители и автономные пожарные извещатели. А для ребят уже подготовлены специальные браслеты и «Дневники безопасности».

С 1 сентября в учебных заведениях акция продолжится. Это будут и тематические уроки, и инструктажи, и тренировочные эвакуации. Также ребят ждут на экскурсии в пожарные части.