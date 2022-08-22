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Традиционная акция МЧС «В центре внимания – дети!» стартует в Беларуси

22 августа 2022 06:41
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Новости Беларуси. В преддверии нового учебного года работники МЧС напомнят о, казалось бы, таких простых, но жизненно важных правилах. 22 августа в Беларуси стартует традиционная акция «В центре внимания – дети!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройдет она в два этапа.

Традиционная акция МЧС «В центре внимания – дети!» стартует в Беларуси-1

Так, во время школьного шопинга в крупных торговых центрах родителям и детям будут рассказывать о причинах возникновения ЧС. Чтобы мамы и папы обратили внимание на детскую безопасность, в отделах одежды на манекенах и вешалках выставят комплекты боевой одежды спасателя, а в отделах канцелярских принадлежностей – огнетушители и автономные пожарные извещатели. А для ребят уже подготовлены специальные браслеты и «Дневники безопасности».

С 1 сентября в учебных заведениях акция продолжится. Это будут и тематические уроки, и инструктажи, и тренировочные эвакуации. Также ребят ждут на экскурсии в пожарные части.  

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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