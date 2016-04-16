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Тотальный диктант: в Минске каждый желающий может проверить уровень своей грамотности

16 апреля 2016 11:50
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Новости Беларуси. Тотальный диктант. Минск 16 апреля впервые присоединится к международной образовательной акции, которая пройдет на 4-х площадках. Суть ее в том, что каждый желающий может проверить уровень своей грамотности. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и прийти написать диктант по русскому языку.

Идея зародилась еще в начале 2000-х в Новосибирском студенческом клубе. Сегодня это международная акция. Только в прошлом году в ней участвовало свыше ста тысяч человек из 58 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Грамотность

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