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Ликвидаторов последствий на ЧАЭС чествовали 15 апреля в Минске

15 апреля 2016 19:08
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Новости Беларуси. За мужество и героизм, проявленный под сигнал тревоги. Сегодня в столице чествовали тех, кто ценой собственной жизни и здоровья помогал сводить к минимуму последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Торжественное мероприятие приурочили к 30-летию со дня катастрофы.

Медали и сертификаты получили порядка 60-ти горожан. На ближайшие 5 лет выделено финансирование госпрограммы по минимализации последствий аварии на ЧАЭС в размере 26-ти триллионов рублей.

Коллеги из Китая нацелены на гуманитарное сотрудничество с минчанами.

На ближайшее время в столице Беларуси запланирован ряд приемов делегаций из Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авария на Чернобыльской АЭС

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