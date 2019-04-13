Прямой эфир

«Тотальный диктант» написали в Минске: по какому тексту проверяли грамотность и кто участвовал

13 апреля 2019 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 13 апреля «Тотальный диктант» написали около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске эта образовательная акция проходит четвертый раз.

«Тотальный диктант» написали в Минске: по какому тексту проверяли грамотность и кто участвовал-1

«Тотальный диктант» написали в Минске: по какому тексту проверяли грамотность и кто участвовал-3

Проверить свои знания можно было сразу на нескольких площадках. Самую многочисленную аудиторию собрали в Национальной библиотеке – туда пришли 500 человек. Текст традиционно звучал в исполнении медийных личностей.

«Тотальный диктант» написали в Минске: по какому тексту проверяли грамотность и кто участвовал-6

Мария Малич, координатор «Тотального диктанта» на площадке Белорусского государственного медицинского университета:
Текст пишут специально авторы, в основном. В этом году Павел Басинский – современный автор. Одна из целей диктанта – познакомить с современными авторами, современной прозой, увеличить интерес публики именно к современной литературе.

«Тотальный диктант» написали в Минске: по какому тексту проверяли грамотность и кто участвовал-9

Александра Сивкова, участница «Тотального диктанта»:
Я посещаю «Тотальный диктант» уже второй раз для того, чтобы узнать, могу я сдать хорошо или нет.

«Тотальный диктант» написали в Минске: по какому тексту проверяли грамотность и кто участвовал-12

Зинаида Ильина, участница «Тотального диктанта»:
Это моя профессиональная привязанность, я учитель русского языка и литературы. Мне просто это очень интересно. Эти диктанты сложные относительно.

К слову, чтобы поучаствовать в акции, не обязательно было личное присутствие. Диктовку транслировали онлайн.

Организаторы обещают, что результаты будут известны после 17 апреля. 20 апреля состоится традиционная церемония награждения отличников диктанта.

«Тотальный диктант» написали в Минске: по какому тексту проверяли грамотность и кто участвовал-15

# Грамотность # общество # Мария Малич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе
13 апреля 2019 13:23

Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе

Три человека на место. Волонтёры II Европейских игр рассказывают, почему решили ими стать
13 апреля 2019 12:20

Три человека на место. Волонтёры II Европейских игр рассказывают, почему решили ими стать

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка
12 апреля 2019 20:50

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка