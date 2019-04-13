«Тотальный диктант» написали в Минске: по какому тексту проверяли грамотность и кто участвовал

Новости Беларуси. 13 апреля «Тотальный диктант» написали около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске эта образовательная акция проходит четвертый раз.

Проверить свои знания можно было сразу на нескольких площадках. Самую многочисленную аудиторию собрали в Национальной библиотеке – туда пришли 500 человек. Текст традиционно звучал в исполнении медийных личностей.

Мария Малич, координатор «Тотального диктанта» на площадке Белорусского государственного медицинского университета: Текст пишут специально авторы, в основном. В этом году Павел Басинский – современный автор. Одна из целей диктанта – познакомить с современными авторами, современной прозой, увеличить интерес публики именно к современной литературе.

Александра Сивкова, участница «Тотального диктанта»: Я посещаю «Тотальный диктант» уже второй раз для того, чтобы узнать, могу я сдать хорошо или нет.

Зинаида Ильина, участница «Тотального диктанта»:

Это моя профессиональная привязанность, я учитель русского языка и литературы. Мне просто это очень интересно. Эти диктанты сложные относительно.

К слову, чтобы поучаствовать в акции, не обязательно было личное присутствие. Диктовку транслировали онлайн.

Организаторы обещают, что результаты будут известны после 17 апреля. 20 апреля состоится традиционная церемония награждения отличников диктанта.