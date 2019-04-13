Аллея семейных деревьев появилась в столичном Первомайском районе

Новости Беларуси. Еще одна аллея семейных деревьев появилась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многодетные семьи, трудовые династии, молодожены и те, кто уже отметил знаковые юбилеи своей семейной жизни, высадили 13 апреля полсотни лип.

К празднику районного масштаба подошли с размахом. Силами Администрации района и молодежного объединения организовали концерт и даже детскую площадку. Но песни и танцы лишь дополняли праздничный антураж и понимание своей причастности к важной государственной задаче – озеленению страны.

Владимир Виноградов, участник акции:

Решили посадить семейное дерево в этом прекрасном парке. Дети пришли, внук, каждый помогает посадить. Будем смотреть, мы здесь недалеко живем. Будем приходить и поливать.

Весенний флешмоб по посадке деревьев уже стал нашей традицией. В 2019 году за время проведения «Недели леса» белорусы высадят 20 миллионов саженцев лиственных и хвойных деревьев.