Прямой эфир

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в городской ратуше

15 марта 2019 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Торжественная церемония вручения паспортов прошла 15 марта и в городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь тоже собрались отличники учебы.

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в городской ратуше-1

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в городской ратуше-3

Свой главный документ они получили из рук известных спортсменов и представителей городского руководства.

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в городской ратуше-6

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
25 лет назад был у нашего народа, у нашей страны выбор, на какой же путь нашему независимому государству стать. Мы тоже даем право выбора и надеемся, что этот выбор будет – стать достойными гражданами нашей страны с хорошими, благородными целями и идеями.

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в городской ратуше-9

Илья Пузырев, учащийся гимназии №2 Минска:
Я получаю свой первый паспорт, соответственно, получаю настоящую ответственность не только перед собой и родителями, но и перед республикой.

# Документы # общество # Артем Цуран # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта
15 марта 2019 10:48

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта

«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников
15 марта 2019 10:38

«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников

«У каждого народа есть момент, когда необходим де Голль, или в нашем случае – Александр Лукашенко». Документальная премьера на СТВ
15 марта 2019 09:07

«У каждого народа есть момент, когда необходим де Голль, или в нашем случае – Александр Лукашенко». Документальная премьера на СТВ