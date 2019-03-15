Торжественная церемония вручения паспортов прошла в городской ратуше

Новости Беларуси. Торжественная церемония вручения паспортов прошла 15 марта и в городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь тоже собрались отличники учебы.

Свой главный документ они получили из рук известных спортсменов и представителей городского руководства.

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

25 лет назад был у нашего народа, у нашей страны выбор, на какой же путь нашему независимому государству стать. Мы тоже даем право выбора и надеемся, что этот выбор будет – стать достойными гражданами нашей страны с хорошими, благородными целями и идеями.