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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта

15 марта 2019 10:48
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта из-за сильного ветра.  

По информации Белгидромета, 15 и 16 марта – в пятницу и субботу – по Беларуси местами ожидается усиление ветра. Его порывы составят до 15-18 м/с.  

По юго-западу страны в субботу прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.  

В столице порывы ветра составят до 14 м/с.  

Ночью 16 марта ожидается от -1°C до +4°C, а днем температура составит от +3°C до +8°C.  

Временами ожидаются дожди, ночью в отдельных регионах – с мокрым снегом.  

Зимой было на 1,5 градуса теплее нормы. Таким же ожидается и март (здесь подробнее).  

# Погода в Беларуси # общество

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