Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта из-за сильного ветра.

По информации Белгидромета, 15 и 16 марта – в пятницу и субботу – по Беларуси местами ожидается усиление ветра. Его порывы составят до 15-18 м/с.

По юго-западу страны в субботу прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.

В столице порывы ветра составят до 14 м/с.

Ночью 16 марта ожидается от -1°C до +4°C, а днем температура составит от +3°C до +8°C.

Временами ожидаются дожди, ночью в отдельных регионах – с мокрым снегом.