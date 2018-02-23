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Торжественная церемония возложения цветов на площади Победы состоялась в День защитника Отечества

23 февраля 2018 13:26
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Новости Беларуси. 23 февраля в нашей стране – одна из самых ярких дат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония возложения цветов на площади Победы состоялась в День защитника Отечества-1

Торжественная церемония возложения цветов на площади Победы состоялась в День защитника Отечества-3

Праздник считается днем мужества и героизма всех поколений защитников. Свято чтят в Беларуси подвиги героев во время Великой Отечественной войны.

Так, торжественный церемониал состоялся сегодня на площади Победы в Минске. Живые цветы к Вечному огню и подножию монумента легли от представителей силовых структур, ветеранов Вооруженных Сил, высших должностных лиц государства.

Торжественная церемония возложения цветов на площади Победы состоялась в День защитника Отечества-6

Анатолий Адоньев, председатель Совета Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:
Когда мы отмечаем эту великую дату – 100-летие Вооруженных Сил нашей родной республики, наши сердца радуют. И это радует наши души. Это говорит о том, что и молодежь чтит тот подвиг и готова, так же, как и мы, защищать нашу родную страну.

Мы хотим, чтобы у нас был мир, спокойствие, и чтобы наше счастье было обеспечено защитой нашего Отечества.

# общество # Фотофакт # Анатолий Адоньев # Вооруженные силы Республики Беларусь

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