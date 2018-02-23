«Хотелось бы, чтобы стало доброй традицией бывать в таком знаковом месте». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для представителей Вооружённых Сил

Новости Беларуси. В честь Дня защитников Отечества запоминающимся подарком для военнослужащих стала экскурсия по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда пригласили личный состав Вооруженных Сил, а также представителей Военной академии и юных суворовцев. Гостей провели по залам, у каждого из которых своя история. Например, где подписывались знаменитые минские договоренности, вручаются государственные награды или проходят пресс-конференции для мировых СМИ. Уже после экскурсии гости признались: в этом символичном месте сложно не почувствовать себя причастным к важнейшим политическим событиям. Поэтому, несмотря на сдержанность, присущую представителям военной профессии, они охотно делились впечатлениями.

Андрей Басак, заместитель начальника по идеологической работе Военной академии Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы стало доброй традицией бывать в таком знаковом месте, понимая, что здесь принимаются важнейшие политические решения, понимая, что здесь находится глава государства – Главнокомандующий Вооруженными Силами.

Владислав Шахнович, заместитель начальника курса по идеологической работе батальона курсантов общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь:

Находясь здесь, можно приобщиться к своей культуре.

Юрий Плаксицкий, старший офицер – социальный педагог отдела идеологической работы Военной академии Республики Беларусь:

Наши мастера на многое способны, потому что эту красоту надо видеть лично.

Игнат Тихиня, учащийся Минского суворовского военного училища:

Мне понравился зеленый зал, потому что там интерьер очень мне понравился. Красный зал... Всегда в них было очень много совещаний, саммитов.