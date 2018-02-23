Прямой эфир

Финская авиакомпания запустит прямые рейсы в Минск с 9 июня

23 февраля 2018 12:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Финляндии. Попасть в Хельсинки белорусам станет проще: финская авиакомпания запустит прямые рейсы в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финская авиакомпания запустит прямые рейсы в Минск с 9 июня-1

Первый перелет между столицами запланирован на 9 июня, после чего финские самолеты будут летать по этому маршруту дважды в неделю. Время в пути составит 1 час и 15 минут, а обойдется билет в одну сторону в 158 евро (со всеми налогами и сборами).

Отметим, этот перевозчик уже несколько лет подряд занимает первое место среди авиакомпаний Северной Европы.

Финская авиакомпания запустит прямые рейсы в Минск с 9 июня-4

# общество # Авиасообщение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хотелось бы, чтобы стало доброй традицией бывать в таком знаковом месте». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для представителей Вооружённых Сил
23 февраля 2018 12:12

«Хотелось бы, чтобы стало доброй традицией бывать в таком знаковом месте». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для представителей Вооружённых Сил

Сотрудницы телеканала СТВ в костюмах стюардесс поздравили сильную половину коллектива с Днём защитника Отечества
23 февраля 2018 11:42

Сотрудницы телеканала СТВ в костюмах стюардесс поздравили сильную половину коллектива с Днём защитника Отечества

«Каждый мужчина должен отслужить в армии». В Витебске прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества
23 февраля 2018 11:30

«Каждый мужчина должен отслужить в армии». В Витебске прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества