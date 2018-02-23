Финская авиакомпания запустит прямые рейсы в Минск с 9 июня

Новости Финляндии. Попасть в Хельсинки белорусам станет проще: финская авиакомпания запустит прямые рейсы в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый перелет между столицами запланирован на 9 июня, после чего финские самолеты будут летать по этому маршруту дважды в неделю. Время в пути составит 1 час и 15 минут, а обойдется билет в одну сторону в 158 евро (со всеми налогами и сборами).

Отметим, этот перевозчик уже несколько лет подряд занимает первое место среди авиакомпаний Северной Европы.