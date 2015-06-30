И не кот, и не собака… Каких ещё экзотических животных содержат белорусы и почему многие из них запрещены?

Заводить сегодня собак, котов, хомяков, мышей уже не так и модно. Многих тянет на что-то необычное и экзотическое: обезьяны, змеи, ящерицы, различные насекомые… Кого только люди не содержат у себя в домах!

Питомец Оливер живёт у Ии уже год. Приобретать экзотическую обезьянку девушка поначалу ну никак не планировала. Родина лори - Восточная Азия. Живёт ночным образом жизни, а днём - он спит. Условия содержания маленький примат требует, скажем так, непростые и не из самых дешевых.

Коллекция Алексея - несколько аквариумов, черепах, полосатые мыши и любимчик уж по кличке Горилич. Такая рептилия для содержания в доме вовсе не опасна. Но вот с добычей пищи для нее придётся похлопотать.

Своего любимца Дарья прикупила ещё маленьким. Кормит его сверчками и фруктами. Говорит, что хлопот меньше, чем с котом. Да и паук вовсе не опасен. А его укус сравним всего лишь с осиным. Правда, Дарью это не пугает. А вот родителей девушки, особенно папу, паук приводит страх до сих пор.

При всем том на всякую причуду есть и свой ответ. К примеру, в Беларуси существует закон об обращении с животными, согласно которому некоторых зверьков категорически нельзя содержать дома.