Покупки по доступным ценам для уязвимых категорий населения. Торговые сети Беларуси продлили 10-процентную скидку на ряд товаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее дополнительное соглашение подписали представители 13 крупных ритейлов и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. С начала введения этого скидочного механизма выдано уже более 2 миллионов карточек, а покупатели в общей сложности сэкономили примерно 65 миллионов рублей. Это весомая поддержка для социально незащищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей. По сниженным ценам им можно купить хлеб, муку, говядину, свинину, молоко, кефир, овощи и другие товары.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы с вами ходим в магазины и видим, что ассортимент товаров не сужается, полки наполнены, растет доля белорусских товаров, особенно в продовольственном сегменте рынка. Доверие и лояльность наших потребителей, а также гостей столицы и всей страны достаточно высокая, именно к товарам, произведенным в нашей стране. А в Год качества этому особо уделяется внимание. Вместе с торговлей мы работаем над тем, чтобы широко представлять как белорусские товары, так и товары Евразийского экономического союза.