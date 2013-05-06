«ТОП-50 красивых и успешных людей Минска»: кого наградили и как это было?

Новости Беларуси. Вы знаете, где можно застать весь белорусский бомонд сразу? На V церемонии награждения «ТОП-50 красивых и успешных людей Минска»! Леди в шикарных нарядах, мужчины в элегантных костюмах... Корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ рассмотрели все поближе и узнали, чем же в этом году удивила юбилейная церемония.

Лариса Грибалёва, организатор проекта «ТОП-50 красивых и успешных людей Минска»:

Самый главный сюрприз, мне кажется, - это те люди, которые будут присутствовать на этом мероприятии. Я сегодня очень счастлива, потому что опять поверила, что люди могут помогать друг другу, быть веселыми и активными не за деньги, а по дружбе, по доброте.

Публика мероприятия - шикарная. Вы только взгляните на наряды! Прекрасные леди в основном выбрали платья. Правда, большинство выбрало черный цвет. Видимо, классика никогда не выйдет из моды.

Ольга Хиженкова, модель, победитель проекта «ТОП-50 красивых и успешных людей Минска»:

Настроение не совсем черное! У меня тут есть и беленькое! Оделась так, чтобы было комфортно и удобно на мероприятии.

А мужчины почти как один предпочли строгий стиль — белая рубашка, галстук либо бабочка, костюм… Правда нашлось место и ярким акцентам!

Но основные страсти разгорелись вокруг счастливчиков, которых номинировали на звание самых красивых и самых успешных. В этом году в рейтинг попали не только новые имена, но и победители прошлых лет. Поэтому конкуренция была особенно велика, а победа вдвойне желанна. Впрочем, как выяснилось, большинство номинантов и вовсе не считают себя красивыми.

Владимир Максимков, продюсер, победитель проекта «ТОП-50 красивых и успешных людей Минска»:

Я не понимаю по каким критериям меня в этом смысле выдвигают. Мне несколько неловко, абсолютно честно. Я еще и еще раз с удовольствием цитирую бессмертные строки о том, что цель творчества - самоотдача, а не шумиха, не успех; позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Не очень хочется быть притчей, если ты ничего не сделал. Я считаю, что я, наверное, что-то сделал, но далеко не все.

Но мы думаем, что они немножечко лукавят.

Максим Мирный, теннисист, победитель проекта «ТОП-50 красивых и успешных людей Минска»:

Мужчинам не стоит гордиться красотой. Но мне, конечно, очень приятно, что меня отметили в этой номинации. Я очень рад, что такой замечательный вечер есть, и Лариса Грибалёва уже столько лет занимается этим благим делом, собирает и отмечает все самые знаменательные события в городе.

Хотя понятия красоты и успешности весьма условны. И каждый сам определяет для себя секрет победы в проекте.

Татьяна Бондарчук, директор Белгосцирка, победитель проекта «ТОП-50 красивых и успешных людей Минска»:

Я трудоголик. Я люблю планировать все. Я люблю не планировать ничего, что я не могу не сделать. Я люблю планировать то, что я могу выполнить. И когда я что-то задумала и сделала, я счастлива.

Скромности нашим красивым и успешным знаменитостям не занимать. А вот помпезности мероприятия можно удивиться. Сей раз белорусскую публику порадовало присутствие именитых артистов: Александр Рыбак, группа «Мачете», Евгений Литвинкович.

Евгений Литвинкович, артист, победитель проекта «ТОП-50 красивых и успешных людей Минска»:

Лариса звонит и откровенно говорит ее цели, задачи и возможности. И я с удовольствием откликнулся, мне было безумно приятно, потому что все же значит и во мне есть прогресс - я начал инетресовать людей, которые меня раньше не знали.

«Топ-50 успешных и красивых людей Минска» за 5 лет не только объединил вокруг себя белорусскую элиту, но и помог спасти несколько детских жизней. Ведь все люди, которые удостоились звания самых-самых, так или иначе, внесли свой вклад в благотворительные проекты в рамках акции. Не это ли и есть истинная красота?