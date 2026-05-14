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За плечами – тысячи спасенных жизней! Отряду спецназначения «ЗУБР» исполняется 35 лет

14 мая 2026 17:12
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Элита белорусских спасателей принимает поздравления. Отряду специального назначения «ЗУБР» – 35 лет. За плечами этих бесстрашных профессионалов тысячи спасенных жизней не только в нашей стране, но и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное построение и масштабная выставка оборудования развернулись прямо на базе самого мобильного подразделения МЧС Беларуси. Сегодня на их вооружении есть все для автономной работы в экстремальных условиях: от снегоболотоходов «Шерп» до судов-амфибий. Но главная гордость – это, безусловно, сами бойцы, чей характер крепче любой брони.

Сводный поисково‑спасательный отряд МЧС Беларуси проводит полевые тренировки по стандартам ИНСАРАГ.

За плечами – тысячи спасенных жизней! Отряду спецназначения «ЗУБР» исполняется 35 лет-2

Игорь Зарембо, начальник Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси:
Я хочу поблагодарить личный состав, который принял решение и сегодня работает в отряде «ЗУБР». Это уникальные люди, уникальные специалисты. Те люди, которые работают со мной, неоднократно подтвердили свои профессиональные качества, но в первую очередь и человеческие, такие как честность, порядочность, трудолюбие. Это настоящие мужики, настоящие патриоты своей Родины.

За плечами – тысячи спасенных жизней! Отряду спецназначения «ЗУБР» исполняется 35 лет-4

Свои выдающиеся качества белорусы не раз доказывали на практике: они приходили на помощь во время разрушительных землетрясений в Турции и масштабных наводнений в Сербии. В 35-летний юбилей подразделения лучшие сотрудники получили награды за верность своему призванию. Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов, чей колоссальный опыт лег в основу современных побед подразделения.

# МЧС Беларуси # Игорь Зарембо

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