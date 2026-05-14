За плечами – тысячи спасенных жизней! Отряду спецназначения «ЗУБР» исполняется 35 лет

Элита белорусских спасателей принимает поздравления. Отряду специального назначения «ЗУБР» – 35 лет. За плечами этих бесстрашных профессионалов тысячи спасенных жизней не только в нашей стране, но и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное построение и масштабная выставка оборудования развернулись прямо на базе самого мобильного подразделения МЧС Беларуси. Сегодня на их вооружении есть все для автономной работы в экстремальных условиях: от снегоболотоходов «Шерп» до судов-амфибий. Но главная гордость – это, безусловно, сами бойцы, чей характер крепче любой брони.