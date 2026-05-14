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YouTube заблокировал доступ к каналам международного радио «Беларусь»

14 мая 2026 17:26
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Доступ к каналам международного радио «Беларусь» заблокирован американской компанией YouTube. Причем без права восстановления. Страницу из видеохостинга не удалили, однако управлять ею у интернет-администраторов возможности нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Топ стран, которые следили в YouTube за каналом радио «Беларусь», возглавляла Польша, на нее приходилось более 84 % аудитории. С огромным отрывом далее следовали Германия, Великобритания и США.

Именно польская аудитория была наиболее активной. Жители соседней страны охотно делились комментариями, соглашаясь с официальной позицией нашей страны. Напомним, ранее руководство YouTube заблокировало аккаунты СТВ, ОНТ и БЕЛТА.

YouTube-каналы СТВ, БЕЛТА, ОНТ удалены администрацией видеохостинга.

# Санкции # СМИ Беларуси

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