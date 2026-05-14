YouTube заблокировал доступ к каналам международного радио «Беларусь»

Доступ к каналам международного радио «Беларусь» заблокирован американской компанией YouTube. Причем без права восстановления. Страницу из видеохостинга не удалили, однако управлять ею у интернет-администраторов возможности нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Топ стран, которые следили в YouTube за каналом радио «Беларусь», возглавляла Польша, на нее приходилось более 84 % аудитории. С огромным отрывом далее следовали Германия, Великобритания и США.

Именно польская аудитория была наиболее активной. Жители соседней страны охотно делились комментариями, соглашаясь с официальной позицией нашей страны. Напомним, ранее руководство YouTube заблокировало аккаунты СТВ, ОНТ и БЕЛТА.