Каким должен быть журналист? Более 700 участников собрал VI Форум медийного сообщества Беларуси

Сегодня журналисту уже недостаточно просто сообщить новость. Важно объяснить ее, удержать внимание зрителя и при этом сохранить главное – авторитет и репутацию источника информации. Поэтому разговор о будущем журналистики сегодня выходит далеко за рамки профессиональной среды. В Гродно стартовал 6-й Форум медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня: смыслы или белый шум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка собрала более 700 участников – журналистов, блогеров, менеджеров и экспертов. В центре внимания – то, как меняются СМИ в эпоху цифровых платформ, мгновенных новостей и социальных сетей. Тема форума предельно актуальная: как в условиях бесконечного информационного потока сохранить качество контента, собственный голос и способность говорить с аудиторией предметно, точно и профессионально. Медиасфера Беларуси сегодня – это сотни газет, журналов, телеканалов и интернет-ресурсов. При этом, несмотря на высокую конкуренцию и давление глобальной информационной среды, отечественные СМИ по-прежнему остаются для белорусов одним из главных источников информации. Почему борьба за внимание аудитории все чаще превращается в борьбу за смыслы и каким должен быть журналист в новой медиареальности? Репортаж из Гродно – Галины Буро.

Журналиста ноги кормят. Вот и первый день форума – ознакомительный. Участникам предложили узнать об экономическом и культурном потенциале Гродно. Ведущие предприятия распахнули двери на свои производства. В их числе крупнейший в Европе производитель чулочно-носочных изделий и других видов одежды. География экспорта компании насчитывает три десятка стран мира. Экономика в действии – это достижение региона. Отражение – в журналистских материалах. Участники VI Форума медийного сообщества Беларуси знакомятся с экономическим потенциалом Гродненщины.

В медиасообщество уже прочно влились белорусские блогеры. И сегодня все чаще они выбирают тематику: политика и общества. Как учитель истории из Витебска Андрей Кулябкин своим подписчикам. Он стремится донести правдивую информацию о происходящих в стране процессах на основе анализа в контексте истории. Андрей Кулябкин, блогер:

Сейчас все больше и больше в медиапространстве становится шума, который действительно пустой. Или надо разобраться, это не просто шум, это действительно что-то волнующее, какая-то звенящая струна нашего общества. И встреча с экспертами, она, я думаю, позволит реализовать мои интеллектуальные устремления.

От достижения экономики до туристических возможностей западного города Беларуси участники форума убедились воочию. Гродно – находка для путешественника. Чего стоит атмосфера исторического центра, дыхание XII века от стен Калужской церкви и долгожданное возрождение rоролевского Cтарого замка благодаря финансированию из фонда Президента. Именно медиа могут через страницы газет, экраны телевизоров и смартфонов вдохновлять подписчиков на путешествия с белорусским колоритом. Более 700 участников собрал VI Форум медийного сообщества Беларуси в Гродно.

Анастасия Лавринчук, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

У нас неисчерпаемый туристический потенциал. И я напомню, что глава государства поставил задачу удвоить вклад туризма в национальную экономику. И я думаю, что мы с легкостью это сделаем, потому что достойных мест, которые хочется рекомендовать людям, их очень много. Но как не утонуть в информационном шуме и сохранить смыслы? Какие вызовы сегодня стоят перед медиа? Как делать живой и востребованный контент? Чем прекрасны и в то же время опасны современные технологии? Участники форума уже завтра готовятся к яркому обсуждению и острой дискуссии. Что будущие журналисты думают о современной медиасфере? Уникальная возможность в формате открытого диалога найти ответы вместе с министром информации.