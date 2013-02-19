Только телеканал СТВ помог предотвратить строительство моста в ущерб Брестской крепости

Новости Беларуси. В Бресте разгорается скандал из-за строительства объездной дороги. Строители засыпали часть обводного канала вокруг Брестской крепости. Горожане и историки возмущены. Считают, что подобные строительные манёвры испортят облик мемориала. Работы стали неприятным сюрпризом и для местной власти.

Строительство Западного обхода в Бресте - проект крупномасштабный и долгожданный. Пробки для областного центра — дело обычное, и транспортный поток всегда интенсивный. Чтобы возвести мост, пересыпали центральное русло реки Мухавец. Но разразился скандал. Строители засыпали песком и мусором обводной канал Брестской крепости. Юрий, который не раз участвовал в исследовании территории цитадели, археологических раскопках, как и десятки других горожан, не скрывает своего возмущения.

Юрий Грудовик, участник форума «Брестская крепость»:

Работы, проводящиеся по засыпке тех же рвов, никак не связаны с защитой крепости. Такое ощущение, что ведётся планомерное уничтожение крепостных объектов.

Грунт в крепостной ров стали возить в понедельник. По проекту, на этом месте будет мост, который соединит город и мемориальный комплекс.

Александр Герасимович, заместитель начальника строительного управления №158 стройтреста №8 Бреста:

Мы засыпали небольшую часть. Шириной метров восемь. Чтобы был проезд техники для устройства с одной стороны канала и с другой опор. После этого мы сразу эту насыпь разберём. И канал останется, как и был.

Но генеральный подрядчик в глаза не видел разрешения на проведение подобных работ. О засыпке обводного канала ничего не знал и директор мемориального комплекса.

Григорий Бысюк, директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Территория крепости ограничивается волами. Граница крепости, мемориального комплекса. В соответствии с документами, которые имеются в горисполкоме на проведении тех или иных работ.

Владимир Казаков, директор ОАО «Брестреставрация»:

Это объект уникальный. Уникальный по своей сути, что он является, категория нулевая у нас охраны, то есть считается международной категорией. Естественно, к нему нужно было подойти избирательно.

После пристального внимания к этой проблеме горожан и нашего телеканала, работы на объекте приостановили. Бесспорно, мост строить нужно. Но стоит ли ради этого приносить в жертву уникальные объекты, представляющие историческую ценность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.