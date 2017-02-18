Только положили трубку, как идет машина: итоги прямой линии с администрациями 18 февраля

Новости Беларуси. По всей стране 18 февраля готовы были выслушать по телефону каждого белоруса со с его проблемой. На звонки отвечали руководители администраций и исполкомов. Каждый мог задать интересующий вопрос представителям местной власти. Специалисты отмечают: звонков становятся меньше, а проблемы чаще носят сезонный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Ястребова, заведующая Светлосельским ясли-садом:

Вот видите, погода ненастная, нам удобнее будет с вами беседовать на остановочке.

Во время встречи с Людмилой Ястребовой даже погода решила подыграть. Мокрый снег как будто специально заставил спрятаться под крышу автобусной остановки.

Той самой, которую установили после звонка людей на прямую линию в Шумилинский райисполком.

Людмила Ястребова:

Сюда приезжают и доктора, которые работают в центральной районной больнице, и пациенты. Рядом находится детский сад Светлосельский и много учреждений, в которые люди как сюда приезжают, так и уезжают. Так что спасибо огромное!

Клавдии Галуза из деревни Каравайница остановка не нужна – она из своего дома выходит разве что за водой. А вот дорога, по которой приходится идти, из-за обильных снегопадов и перепадов температур превратилась в каток.

Повлиял и человеческий фактор – тракторист в этот переулок по непонятным причинам так и не заглянул. Пока женщина не позвонила в исполком.

Клавдия Галуза, жительница деревни Каравайница:

Еще не успели положить трубку, верно, положили только трубку, как идет машина – грейдер. Мне моя подруга (работали вместе) говорит: я даже не верю глазам своим. Посмотрите. Развернуться можно, дорога подсыпана, пройти к автолавке можно. Другого счастья и не надо!

Обратиться в Шумилинский райисполком сегодня, как и каждую субботу, мог каждый. Этим нередко пользуются как местные жители, так и приезжие. Район расположен между двумя крупными городами: Витебском и Полоцком. А потому и дачников здесь немало.

Сергей Белоголов, управляющий делами Шумилинского райисполкома:

Во время прямых линий люди из Полоцка, из Витебска могут сделать звонок руководству райисполкома и решить вопросы по каким-то своим, в том числе земельным участкам, не приезжая в район.

В Шумилинский райисполком с начала 2017 года поступило всего чуть больше десятка звонков. В основном проблемы частного характера.